-FENERBAHÇE YOUNG BOYS MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla 28 Temmuz Çarşamba günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk çalışmasında sarı-lacivertliler, koşu, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık çalışmalarının ardından, dar alanda top kapma, pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Bir saat 15 dakika süren antrenmanda sıcak hava futbolcuları bunaltırken, oyuncular suyla serinlemeye çalıştı. Bilica, İlhan, Andre Santos, Stoch, Deivid, Kazım, Selçuk, Dia, Cristian, Caner ve Emre salonda kas gruplarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdikten sonra sahada takıma katıldılar. Boğaz ağrısı ve mide bulantısı olan Gökhan Ünal antrenmana katılmazken, Özer Hurmacı takımdan ayrı koşu yaptı. Tedavileri devam eden Uğur Boral, Mehmet Topuz ve Güiza da çalışmada yer almadı. Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını bu akşam basına kapalı yapacak.