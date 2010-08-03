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Spor

FENERBAHÇE YOUNG BOYS MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 23:05

-FENERBAHÇE YOUNG BOYS MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımıyla yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.  Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanın sadece ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenmanda, teknik heyetin yanı sıra maç analisti Arda Keskin hazır bulundu. Koşu, koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda oyuncular daha sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup hücum-defans organizasyonları yaparken; diğer grup minyatür kale maç yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.  Sakatlıkları süren Lugano, Güiza, Mehmet Topuz ve Uğur Boral antrenmana katılmadı. Bu oyuncuların tedavi ve çalışmalarının tesislerde sürdüğü bildirildi.

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