Fenerbahçe yönetimi basın toplantısı düzenledi

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener salı günü yaptığı basın toplantısında üstü kapalı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı eleştiren açıklamalar yaptıktan sonra şimdi de gözler Aziz Yıldırım'da. Fenerbahçe Başkanı, 1907 tribününde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.



Başkan Aziz Yıldırım'ın yanında ikinci başkan Nihat Özdemir, asbaşkanlar Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu oturdu.





Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir, Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu'nu katıldığı basın toplantısı başladı!.. Sarı lacivertli yöneticiler konuşmaya başlamadan önce bir barkovizyon gösterisi yayınlandı ve Fenerbahçe aleyhine yapıldığı ileri sürülen hakem hataları gösterildi.



Ali Koç şunları söyledi



Toplantıda sözü ilk önce Ali Koç aldı. Toplantıyı yapıp yapmamam konusunda çok düşündüğünü ifade den Koç, "En sonunda yapılan açıklamalar sonuda bu toplantıyı yapmaya karar verdik. Bugünkü toplantımızda yapacağımız değerlendirmeleri sınırlı tutacağız. Bugün sizlerle yapacağımız toplantısı için sizler için basın dosyası hazırladık. Mahmut Özgener'in basın toplantısında söyledikleri sebebiyle bu toplantıyı yapıyoruz. Bu dosyanın içinde takımımıza karşı yapılan cidd hakem hatalarını bir dvd'de topladık. Bizim lehimize de olan hakem hataları vardır. Hakemliğin riskli ve zor bir meslek olduğunun da farkındayız. Sadece bizim maçlarımızda bizim aleyhimeze yapılan haatlarda ligin üstüne ve altına etki yapan hatalar görüyoruz. Türk haklemlik kurumunda ciddi bir zaafiyet yaşandığını düşünüyoruz. Bu sorunların çözüme kavuşamaması. Bu hataların federasyon tarafından ele alınış şekli bizi ciddi endişelere sevkediyor. Hakemlerimiz için işeleyen bir performans sisteminin olmaması endişelerimiz artırıyor. Dosyada Aziz Yıldırım'ın neden PFDK'na sevkedildiğinin cevabını bulabilirsiniz" dedi.



Aziz Yıldırım: Federasyon 3 maymunu oynuyor



Aziz Yıldırım, 'Federasyon'u istifa ettirmek gibi bir amacımız yok' dedi ve "Özgener başarısızlığını örtmeye çalışıyor" diye konuştu.



"Farklı bir manzara karşısındayız. Konuşunca hemen ceza alıyorsunuz. Haklarınızı kullanamıyorsunuz. Arkadaşlarımın bana tavsiyeleri 'yazılı metni oku, onun dışına çıkma' şeklinde. Ben de buna uyacağım. Çünkü yine ceza alabilirim. Antep maçının devre arasında olan olaylar nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Basında da imalı, farklı yazılar var. Öyle bir durum yok. Bugünkü toplantının amacı da herhangi bir tepkiden dolayı değil. Hakem odasını bastığım iddiaları yalandır. Yapılan toplantı ile ilgili kulübümüz adına düşüncelerimi söylüyorum. Manisaspor ile oynanılan maç öncesinde taraftarımızın Özhan Canaydın için yaptıkları çok önemlidir. Canaydın'ın mekanı cennet olsun. Tüm spor ailesinin birbirlerine taziyelerini ilettiği bu günde Özgener'in açıklamalarını dinlediğimde yalnızca ben depil bu ailenin tüm fertleri üzüntü duydu. Bulunduğu makamı yok sayarak yakışıksız, gerçek dışı açıklamalar yapmıştır. TFF Başkanı'nın bu konuşmaları herkesi rahatsız etmiştir. Yüzlerce kişi ile yapılan seyahat masraflarının hesabını vermesi gereken kişiler bu konuyu ört-pas etmeye çalışıyor. Bu toplantı sadece bir iktidar toplantısıdır. Bu toplantı kulüplerin çoğunu memnun etmiyor. TFF Başkanı, bu konularda öncelikle öz eleştiri yapmalıdır. F.Bahçe SK olarak, Hasan Doğan'a duyduğumuz saygı için Özgener'e de destek verdik. Özgener'e tam destek verdik. Ancak söz verilenlerin gerçekleşmemesi, kulüplerin adaletsiz durumunda sürekli şikayette bulunması ve çözüm olarak için hiçbir şey yapılmaması bugün bizi buraya getirmiştir.



Federasyon 3 maymunu oynuyor. Kendi hatalarını itiraf eden hakemler bir hafta sonra başka bir karşılaşmada görevlendiriliyorlar. Bu da demek oluyor ki hataya göz yumuluyor.