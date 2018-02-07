T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - BİR süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeneyle hayatını kaybeden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

07 Şubat 2018 18:11

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - BİR süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeneyle hayatını kaybeden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum Mehmet Tahir Sarıoğlu için ilk tören, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri\'nde yapıldı. Buradaki törene Sarıoğlu ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlardan Ender Alkaya, Ömer Temelli, Ozan Balaban ve Selim Kosif, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Doğan ve Cenk Başak, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, sevenleri katıldı.
Tahir Sarıoğlu\'nun kısa özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı yapmak üzere Başkan Aziz Yıldırım kürsüye davet edildi. Ancak duygulanan Yıldırım, konuşma yapamadan kürsüden ayrıldı. Dereağzı\'ndaki tören, okunan dualarla sona erdikten sonra Mehmet Tahir Sarıoğlu\'nun naaşı Levent Afet Yolal Camii\'ne getirildi. Buradaki törene de TFF Başkanvekili Nihat Özdemir, Başkan Aziz Yıldırım, Başkanvekili Mithat Yenigün, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Murat Özaydınlı, Ender Alkaya, Ömer Temelli, Ozan Balaban ve Selim Kosif, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Doğan ve Cenk Başak, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, teknik direktör Aykut Kocaman, Ali Koç, Sadettin Saran ve çok sayıda seveni katıldı. Sarıoğlu\'nun cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından  Aşiyan Mezarlığı\'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Dereağzı\'ndaki törenden görüntüler
-Aziz Yıldırım\'ın görüntüleri
-Levent Afet Yolal Camii\'ne gelenlerden görüntüler
-Cenaze namazının kılınması
-Genel görüntüler
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OLGUCAN KALKANBİRFenerbahçe Yönetim KuruluMehmet Tahir SarıoğluMerhum Mehmet Tahir SarıoğluFenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis TesisleriBuradakiSarıoğluFenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Genel SekreterBasın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24