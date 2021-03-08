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Spor

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki: Marcao diye bir adam var, herhalde milletvekili oldu, dokunulmazlığı var çünkü

"Utanması gerekenlerin sesinin en yüksek çıktığı bir dönemden, futbol ortamından geçiyoruz"

08 Mart 2021 22:30

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Marcao diye bir adam var; herhalde milletvekili oldu! Dokunulmazlığı var çünkü" ifadelerini kullandı.

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