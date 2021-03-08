Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki: Marcao diye bir adam var, herhalde milletvekili oldu, dokunulmazlığı var çünkü

Baki, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarına tepki gösteren Baki, "Bağırıyorlar; 'adalet' diye diye çığırtkanlık yapıyorlar. Sen değil miydin Fenerbahçe kurşun yediği zaman güle oynaya oradan otobüs kullanıp geçen! Neyin adaletinden bahsediyorsun sen!" dedi.

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Baki şu ifadeleri kullandı:

"25-30 yıldır çöreklenmiş zihniyet var. Utanması gerekenlerin sesinin en yüksek çıktığı, en çok bağıranın en büyük hakları elde ettiği bir dönemden, futbol ortamından geçiyoruz. Marcao diye bir adam var; herhalde milletvekili oldu! Dokunulmazlığı var çünkü."