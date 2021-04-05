Fenerbahçe yöneticisi Baki: Galatasaray'a istediğiniz platformda tartışalım dedik, 4 gün geçti cevap yok; hodri meydan diyorum

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 1959 öncesi şampiyonluklar konusuna ilişkin konuşan Baki,

Denizlispor galibiyetiyle ilgili konuşan Baki, "Takımımızı ve Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu biliyorduk. İlk yarı iyi bir futbol ortaya koyamadık. İkinci yarı biraz daha mücadeleci ve isteyen bir Fenerbahçe olarak sahaya çıktı. Daha önce hepimizin yaşı aklı, hafızası yetiyor. Nice puan farklı kapandı. Gerek lehimize, gerek aleyhimize. Fenerbahçe bugün önemli bir psikolojik dönemeci döndü. Bu da doğal olarak rakiplerimizi rahatsız edecektir" dedi.

"Hodri meydan, çıkın konuşalım"

Galatasaray lisesi müdürünün "1959 öncesi şampiyonluklar sayılmalı" çıkışıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Baki, "Galatasaray Lisesi olayıyla ilgili, aklın yolu bir. Galatasaray Kulübü'ne dedik, istediğiniz platformda tartışalım dedik. 4 gün geçti aradan hala bir cevap yok. Ben buradan tekrar söylüyorum, hodri meydan diyorum. Çıkın konuşalım" ifadelerini kullandı.