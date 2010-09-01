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Spor

FENERBAHÇE YOBO'YU KİRALIYOR ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 00:33

-FENERBAHÇE YOBO'YU KİRALIYOR ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Nijeryalı savunma oyuncusu Joseph Yobo'nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanması konusunda iki kulüp arasında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Everton kulübünün internet sitesindeki açıklamada, iki kulüp arasında Yobo'nun satış opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı, transferin Yobo'nun sağlık kontrolünden geçmesine ve kendisiyle Fenerbahçe'nin mutabakat sağlamasına bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada, Nijeryalı oyuncunun Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığı ve Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceği kaydedildi. 29 yaşındaki Yobo, 2002'de Marsilya'dan Everton'a transfer olmuştu. Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı Yobo, Premier Lag'de 250 kez Everton forması giydi. Yobo'nun Everton ile sözleşmesi 2014'te sona eriyor.

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