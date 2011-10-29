-Fenerbahçe: Yetkililerden çözüm bekliyoruz İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Fenerbahçe Kulübünden, dün gece oynanan derbi maç başladıktan sonra çok sayıda sarı-lacivertli taraftarların stat kapılarından içeri girmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, ''Spor Toto Süper Lig'in bu sezonki ilk derbisinde, maç öncesi (rakip takım taraftarının stadyuma alınmayacağı) yönündeki bilgi kirliliği ile başlayan kaosun, dün taraftarımızın tribündeki yerlerini alıncaya kadar sürdüğünü gördük'' denildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, derbiyi, Fiyapı İnönü Stadı'nda izlemek isteyen Fenerbahçeli taraftarların bir bölümünün kendilerine ayrılan yere zamanında ve planlanan uygulamalar neticesinde alındığını ancak büyük bir bölümünün ise turnikelerin bozulması nedeniyle, stadyum dışında güvenlik bariyerlerinin arasında kaldığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bu bekleyiş sırasında biber gazına da maruz kalan taraftarlarımız, bu büyük kaos ve izdiham neticesinde tribündeki yerlerini bizim de arzu etmediğimiz bir şekilde almış; yerlerini almak için sahaya doğrudan açılan kapılardan girmiştir. Sahaya doğrudan açılan kapıdan toplu halde giren taraftarlarımızın sahaya girmek adına herhangi bir teşebbüsünün olmadığı, tek amaçlarının kendilerine ayrılan yerden takımımızı destekleme hakkını kullanmak olduğu açıkça görülmüştür. Öte yandan, herhangi bir güvenlik önlemi ve uygulaması olmaksızın tribünlere alınan taraftarlarımıza dair olumsuz bir durumun yaşanması halinde, yasa gereği ortaya çıkacak sorumlulukları kimin üstleneceği de ayrı bir belirsizliktir. Bu anlamda taraftarlarımızın sağduyulu yaklaşımı da göz ardı edilmemelidir. Maç öncesi birlik ve beraberlik paydasında buluşan iki takım taraftarının da hiçbir koşulda bu ve benzeri uygulamalarla karşılaşmaması en büyük dileğimiz. Bu nedenle, bu tür bir kaosun yeniden yaşanmaması için ilgililerin ve yetkililerin bir an evvel spor ruhuna yakışacak çözümü bulmasını bekliyoruz.''