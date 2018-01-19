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Spor

Fenerbahçe, yeni sponsorunu duyurdu

Forma göğüs sponsorluğu konusunda sağlık grubuyla anlaşıldı

19 Ocak 2018 20:43

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı forma göğüs sponsorluğu için Acıbadem Sağlık Grubu ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı. 2017-2018 sezonunda şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımımız, formasının üzerinde bugünden itibaren Acıbadem ismini taşıyacak." denildi.

Anlaşmayla ilgili olarak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın el sıkıştıkları bir fotoğraf paylaşıldı.

Açıklamada, Aziz Yıldırım'ın, "Değer itibarıyla bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan biri oldu. Fenerbahçe'de görev bilinci en üst düzeydedir. Gönüllülük esas olmakla birlikte, görev verildiğinde hiçbir Fenerbahçeli görevden kaçmaz. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için önemli bir görevi ifa etti." şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Aydınlar: "Uzun yıllar sürmesini umuyoruz"

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın ise "Ülkemizin en büyük camiası Fenerbahçe ile devre arasından itibaren başlamak üzere uzun yıllar sürmesini umduğumuz bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Bugünden itibaren Fenerbahçe Futbol Takımı'nın göğüs sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu olacak." ifadeleri paylaşıldı.

Yapılan anlaşma ile ilgili olarak Aydınlar'ın şu görüşleri aktarıldı:
"Ortak sevdamız olan Fenerbahçemizi maddi anlamda güçlendirmek, rakipleri ile mücadelede güçlü olmasını sağlamak, maddi imkanı olan her Fenerbahçelinin görevidir. Kulüplerin ekonomik sorunlar ile boğuştuğu bu ortamda bir Fenerbahçeli olarak kulübümüze maddi destek sağlamayı bir görev olarak telakki etmekteyim. Üyesi olduğum ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye her anlamda koşulsuz destek olmak konusundaki kararlılığımın bir parçası olarak, sponsorluk konusu gündeme geldiği anda, 'Fenerbahçe formasında yer almak, şahsımın temsil ettiği kurumumuzun tüm paydaşlarının göğsünü kabartır, gurur, onur verir.' dedik."

 

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