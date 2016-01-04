Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

İstanbul'a geç saatte gelecek Luis Nani, Diego Ribas, Josef de Souza ve Jose Fernandao'nun antrenmanda yer almadığı, sakatlıkları bulunan Raul Meireles, Alper Potuk ve Ertuğrul Taşkıran'ın ise tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü ifade edildi.

Eurosport'ta yer alan habere göre, Gökhan Gönül ve Ba'ya ortak doğum günü kutlaması Fenerbahçe'de yeni yaşlarına giren Gökhan Gönül ve Abdoulaye Ba'nın doğum günü için ortak bir kutlama yapıldığı belirtildi.

Teknik heyet ve oyuncuların, antrenman öncesi 31 yaşına giren Gökhan Gönül ile 25 yaşına giren Ba'nın doğum günleri için pasta hazırlattığı, pastanın üzerindeki mumları üfleyen iki futbolcunun da ardından tebrikleri kabul ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.