-FENERBAHÇE YEDEKLERLE SAHAYA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu'nda Gençlerbirliği ile yaptığı mücadeleye yedeklerden oluşan bir kadroyla çıktı. Kupada gruptan çıkma iddiası bulunmayan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, bazı önemli oyuncularını maç kadrosuna dahil etmezken, ilk 11'i yedeklerden oluşturdu. Fenerbahçe kalesini Mert korurken, savunma dörtlüsü Bekir, Bilica, İlhan, Caner, orta alan Dia, Cristian, Gökay ve Stoch'tan, ileri uç da Özer ve Semih'ten oluştu. Kocaman, kaleci Volkan Demirel'in yanı sıra kaptan Alex, Lugano, Gökhan Gönül, Emre, Mehmet Topuz, Selçuk ve Niang'ı Gençlerbirliği maçının 18 kişilik kadrosuna almadı. As oyunculardan Yobo ve Andre Santos yedekler arasında bulunurken, kaleci Serkan, Güiza, Okan, Berk ve Hasan yedek kulübesindeki diğer isimler oldu. Sakatlığının ardından bu sabah takımla çalışmalara başlayan Uğur da kadroda bulunmadı. -TRİBÜNLER BOŞ KALDI- Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu'ndan çıkma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe'nin, gruptaki son maçına taraftarı ilgi göstermedi. Kadıköy'de tribünler boş kalırken, karşılaşmayı çok az sayıda taraftar izledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda en son 21 Aralık 2010'da yine kupa maçında Bucaspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, 37 gün sonra kendi sahalarında maça çıktılar. Karşılaşmaya basın mensupları da ilgi göstermezken, basın tribünün büyük bölümü de boş kaldı. Fenerbahçeli futbolcular sahaya, İl Sağlık Müdürlüğü'nün ''Tam Dumansız Hava Sahası'' yazılı pankartıyla çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Bilica kaptan olarak sahadaki yerini aldı.