Fenerbahçe'ye 23 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye transfer döneminde adeta piyango vurdu. Sarı-lacivertlilere; Pelkas, Berke, Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel için toplam 23 milyon euroluk teklif geldi. Bu 7 oyuncu arasında tek vazgeçilmez olan Pelkas. Yönetim rakamları yükseltmek için masada.

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda.

Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan Fenerbahçe'ye güzel haberler geliyor. Bonservisi sarı-lacivertlilerin elinde 7 futbolcuya toplam 23 milyoneuroluk teklif gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.

Sarı-Lacivertliler'de teklif gelen oyuncuların Pelkas, Berke Özer, Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel olduğu öğrenildi. Bu oyuncular içinde Fenerbahçe 'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız Pelkas. Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.

Pelkas'ta rakam artabilir

Pelkas için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyon eurodan açmıştı. Pelkas'ın satılmaması durumunda bile Fenerbahçe'nin istediği zaman 20 milyon euro kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu.

EURO 2020 sonrasında ise Ozan Tufan ve Szalai için astronomik tekliflerin gelmesi ihtimal dahilinde. Sarı-lacivertliler, bu iki oyuncu için de kapıyı 20-25 milyon eurodan aşağıya açmayacak. Fenerbahçe, kadrosunda tutmak istediği bu iki oyuncu için kesinlikte taviz vermeyecek. Aynı şey Altay ve İrfan Can için de geçerli.

Pelkas için Lyon yeni teklife hazır

Dimitrios Pelkas için Rubin Kazan ve O.Lyon takımları 6 milyon euro teklif etmişti. Bologna'nın teklifi ise biraz aşağıda kalmıştı. Fransız basını, Lyon'un teklifi 7.5 milyon euroya çıkartmaya hazırlandığını dile getiriyor. (Takvim)