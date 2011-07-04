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Spor

Fenerbahçe, yayın yasağı istedi

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, yayın yasağı getirilmesini istedi.

04 Temmuz 2011 03:00

 T24- Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, yayın yasağı getirilmesini istedi.


Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları, nöbetçi İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine 3 sayfalık bir dilekçe sundu.


Dilekçede, ''CMK'nın 157. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliği', Basın Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan 'başkalarının şöhret ve haklarının korunması', yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla, TCK'nın 288. maddesinde düzenlenen 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden' yayınların yasaklanmasını talep ederiz'' denildi.


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