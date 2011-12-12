Fenerbahçe yakın takipte!

T24

Maçtan dakikalar



Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Bursa deplasmanında moral buldu ve hanesine 3 puanı yazdırdı.Fenerbahçe'yi galibiyet taşıyan golleri Semih Şentürk ve Miroslav Stoch kaydederken, sarı lacivertli takım, puanını 31'e yükseltti ve averajla lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer almaya devam etti.Son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüşe geçen Bursaspor ise evinde üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Ligdeki 6. mağlubiyetini alan ev sahibi takım 17 puanda kaldı.Bu arada karşılaşmada 'futbolda şike iddiaları'na ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede adı geçen ve hakkında 'seyirden men' cezası verilen Gökçek Vederson, cezasının kalkmasının ardından ilk 11'de yer buldu.Ev sahibi takımda teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Ramazan Sal'a da bu sezon ilk kez as kadroda şans verirken, Pablo Martin Batalla ve Serdar Aziz ise yedek kulübesinde yer buldu.Fenerbahçeli Serdar Kesimal, bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahada yer aldı.5. dakikada Fenerbahçe atağında Semih'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Gökhan topu penaltı noktasına ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Emre'nin vuruşunda kaleye giden top Semih'in ayaklarından döndü.15. dakikada Bursaspor net gollük pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan hareketlenen Sestak topu arka direğe ortaladı. Ozan, düzelttiği topu sert bir vuruşla kaleye doğru gönderdi. Volkan'ı geçen topu Gökhan çizgi üzerinden çıkardı.26. dakikada Emre'nin pasıyla hareketlenen Stoch, sol kanattan ceza sahasına girer girmez topa sert vurdu. Kaleci Carson, yerden gelen topa iki hamlede sahip oldu.39. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Emre'nin nefis pasıyla ceza sahasına giren Semih, topa kaleci Carson'dan önce müdahale ederek, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-143. dakikada Emre'nin pasıyla hareketlenen Özer ceza sahasına girer girmez topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. Bursaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.45. dakikada Sestak'ın pasıyla sağ kanattan hareketlenen N'Diaye, ceza sahasına girer girmez çaprazdan topa sert vurdu. Volkan, yerden gelen topa iki hamlede sahip oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 50. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Stoch'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Alex, kaleci Carson ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa yerden vurdu. Açıyı iyi kapatan Carson, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.55. dakikada Bursaspor'un sol kanattan kazandığı korner atışını kullanan Insua, topu kale alanına doğru ortaladı. Çok iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda köşeden filelere gitmekte olan topu kaleci Volkan son anda yakaladı.67. dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan hareketlenen Stoch'un çaprazdan sert şutunda top yandan auta gitti.84. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alex'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Gökhan topu ceza yayına doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Stoch'un düzgün vuruşunda top filelere gitti: 0-2.90. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğünde sona erdi.Stat: AtatürkHakemler: Halis Özkahya, Cem Satman, Erdinç SezertamBursaspor: Carson, Basser (Dk. 27 Serdar), Ömer, İbrahim, Vederson, Sestak, N'Diaye, Insua, Ramazan (Dk. 46 Batalla), Ozan, Bangura (Dk. 79 Okan)Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Yobo, Serdar, Ziegler, Özer (Dk. 78 Cristian), Selçuk (Dk. 86 Mehmet), Emre, Stoch, Alex, Semih (Dk. 72 Bienvenu)Goller: Dk. 39 Semih, Dk. 84 Stoch (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 48 İbrahim, Dk. 56 Serdar, Dk. 77 Bangura, Dk. 86 N'Diaye (Bursaspor), Dk. 53 Serdar, Dk. 56 Ziegler, Dk. 81 Emre (Fenerbahçe)