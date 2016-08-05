Fenerbahçe Vitor Pereira hakkında kararını verdi

Fenerbahçe, yüklü tazminat hakkı olan Vitor Pereira'yı göndermiyor. Sarı-lacivertliler, Monaco karşısındaki kötü futbol sonrasında geleceği tartışılan teknik adam hakkında nihai kararını verdi.
Fenerbahçe, geleceği tartışma konusu olan Vitor Pereira ile devam kararı aldı. UEFA’nın Finansal Fair Play cezasına maruz kalmak istemeyen sarı-lacivertli kulüp, Portekizli çalıştırıcının yüklü tazminatını ödeme riskini almadı.
UEFaA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Monaco’ya kötü futbol sonrasında yenilip elenen Fenerbahçe’de, Vitor Pereira’nın yeni sistemi ve oynattığı futbol tartışma konusu olmuştu.
Fenerbahçe Vitor Pereira’yı göndermesi durumunda 4 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarması gerekiyordu.