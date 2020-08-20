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Spor

Fenerbahçe, "Vedat Muriqi, 18 milyon Euro'ya transfer oldu" haberlerini yalanladı

20 Ağustos 2020 19:14

Fenerbahçe, transferi konuşulan Vedat Muriqi hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi. Resmi bir açıklama yayınlayan kulüp, Kosovalı golcüye tekliflerin olduğunu fakat deneyimli futbolcunun 18 milyon Euro bonservis bedeline Lazio'ya imza atmadığını ifade etti.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada Muriqi'e çeşitli teklifler geldiği belirtilirken, Lazio'nun oyuncuyu satın aldığı bilgisinin doğru olmadığı vurgulandı.

Açıklama şu şekilde:"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ne olmuştu?

Kosovalı golcü Muriqi'nin Lazio'ya 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu ve 5 yıllık sözleşme imzalandığı dile getirilmişti.

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