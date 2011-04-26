-FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN NEFES KESEN YARIŞI İZMİR (A.A) - 26.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun son 4 haftasına Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı puanla zirvede girerken, lig tarihinde daha önce 8 kez, iki takım bitime 4 hafta kala aynı puana sahip oldu. Ligin ikinci devresindeki performansıyla Trabzonspor'u takip eden Fenerbahçe, 30. hafta müsabakaları sonunda rakibini puan olarak tekrar yakaladı. İki takımın da 70 puana ulaştığı ligde şampiyonu son 4 haftada oynanacak müsabakalar belli edecek. Süper Lig'de zaman içinde değişen averaj kuralı gereği, sezon sonunda iki takımın aynı puana sahip olması durumunda ilk olarak bu iki ekibin kendi aralarında oynanacağı maçlar dikkate alındığı için Fenerbahçe, sezon sonunda olası bir eşitlik halinde rakibini geride bırakarak şampiyon olacak. -LİG TARİHİNDE 9. KEZ AYNI TABLO- Süper Lig tarihinde daha önce 1966-1967, 1978-1979, 1981-1982, 1985-1986, 1986-1987, 1992-1993, 1997-1998 ve 2007-2008 sezonlarında iki takım son 4 haftaya aynı puanla girdi. Lig tarihinde 9. kez gerçekleşen bu durumda bu sezon hariç Galatasaray ve Beşiktaş 5'er kez, Fenerbahçe 4, Trabzonspor ise 2 kez son 4 haftaya zirve ortağı olarak girdi. Bu ekiplerden Galatasaray 5 eşitlik durumunun 4'ünde mutlu sona ulaşırken, Beşiktaş 3 kez, Trabzonspor ise 1 kere sezon sonunda şampiyon oldu. Fenerbahçe ise son 4 haftaya şampiyonluk yarışı yaptığı rakibiyle aynı puanda girdiği 4 sezonda da mutlu sona ulaşamadı. Sarı-lacivetliler 1997-1998 ve 2007-2008 sezonlarında şampiyonluğu Galatasaray'a, 1978-1979'da Trabzonspor'a, 1966-1967'de ise Beşiktaş'a kaptırdı. -AVERAJLA GELEN ŞAMPİYONLUKLAR- Süper Lig tarihinde 1959'da iki ayrı grupta oynanan müsabakalarda kırmızı grupta mücadele eden Galatasaray, grupta Vefa ile aynı puanı toplamış ve averajla Fenerbahçe ile final oynamaya hak kazanmıştı. 1984-1985 sezonunda ligi 50 puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon olurken, bir sonraki sezon ise 56 puanlı Beşiktaş, bu sefer Galatasaray'ın önünde şampiyonluğu elde etti. Süper Lig'de averajla belirlenen son şampiyonluk ise 1992-1993'te Galatasaray ve Beşiktaş arasında yaşanırken, sarı-kırmızılı ekip 66 puan topladığı sezonda averajla şampiyonluğa ulaşmıştı. Ligde şu ana kadar son 4 haftaya aynı puanla girilen sezonlar ve şampiyon olan ekipler şöyle: /* Sezon Son 4 Hafta Sezon Sonu Takımlar P Takımlar P 2007-2008 1. Fenerbahçe 67 1. Galatasaray 79 2. Galatasaray 67 2. Fenerbahçe 73 1997-1998 1. Galatasaray 63 1. Galatasaray 75 2. Fenerbahçe 63 2. Fenerbahçe 71 1992-1993 1. Galatasaray 59 1. Galatasaray 66 2. Beşiktaş 59 2. Beşiktaş 66 1986-1987 1. Beşiktaş 48 1. Galatasaray 54 2. Galatasaray 48 2. Beşiktaş 53 1985-1986 1. Beşiktaş 48 1. Beşiktaş 56 2. Galatasaray 48 2. Galatasaray 56 1981-1982 1. Beşiktaş 37 1. Beşiktaş 44 2. Trabzonspor 37 2. Trabzonspor 43 1978-1979 1. Trabzonspor 36 1. Trabzonspor 42 2. Fenerbahçe 36 2. Galatasaray 41 3. Fenerbahçe 38 1966-1967 1. Beşiktaş 40 1. Beşiktaş 45 2. Fenerbahçe 40 2. Fenerbahçe 43 */