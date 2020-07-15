Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Sinan Gümüş savaşı

Devre arasında Antalyaspor'un Genoa'dan transfer ettiği Sinan Gümüş için Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı rakam belli oldu.

İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma şansı bulamayan Sinan Gümüş devre arasında Antalyaspor tarafından yarım sezonluğuna kiralandı. Süper Lig'de 10 maça çıkan ve 5 gol atan Sinan Gümüş transferin gözdesi haline geldi.

Sinan Gümüş için iki Süper Lig devi Trabzonspor ve Fenerbahçe şimdiden yarışa girdi. Bordo-mavili takım Sinan'a 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Fenerbahçe ise 26 yaşındaki oyuncuya 1.2 milyon Euro'luk teklifini iletti ve oyuncuyu ikna etti. Sinan Gümüş de İstanbul'da yaşamaya ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Galatasaray'dan ayrıldığı son sezonda 650 bin Euro kazanan Sinan Gümüş'ün İtalya Serie A ekibinden yıllık 500 bin Euro kazandığı öğrenildi.

Stuttgart'ta futbola başlayan Sinan Gümüş 2014 yılında 250 bin Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuş 5 sezonda 3 kez şampiyonluk yaşamıştı.