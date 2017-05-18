Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynadıkları maçların ardından Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.



Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin'in de Atiker Konyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği kaydedildi.