T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 3 takım PFDK'ya sevk edildi

18 Mayıs 2017 21:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynadıkları maçların ardından Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin'in de Atiker Konyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

ETİKETLER

futbolpfdkfenerbahçebaşakşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24