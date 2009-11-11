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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'da Kewell savaşı

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Harry Kewell'ı kapmak için Fenerbahçe'nin şimdiden harekete geçtiği iddia edildi.

11 Kasım 2009 02:00

 T24-  Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Harry Kewell'ı kapmak için Fenerbahçe'nin şimdiden harekete geçtiği iddia edildi.

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; Son yıllarda transfer etmek istediği isimlerle ilgili çalışmalara çok önceden başlayan Fenerbahçe, müthiş bir yıldızı daha şimdiden gözüne kestirdi.

Fenerbahçe'nin transfer etmesi halinde Türkiye'de çok büyük yankı uyandıracak olan bu isim Galatasaraylı Harry Kewell'dan başkası değil. Sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek Avustralyalı futbolcuyu kapmak için şimdiden planını yaptı.

Cimbom, yıllık 2.5 milyon euro ödediği 31 yaşındaki futbolcuya, yeni sözleşme için daha düşük bir rakam önermekten yana. Ancak Kewell'ın indirimi kabul etmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bu anlaşmazlıktan yararlanmak isteyen Fenerbahçe, yıldız futbolcuya istediği ücreti verecek.

Sarı-lacivertlilerin, aracılar vasıtasıyla Kewell'ın menajeri Bernie Mandic ile konuyu görüştüğü ve olumlu mesajlar aldığı kaydedildi.

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