-''FENERBAHÇE VE GALATASARAY DIARRA'NIN PEŞİNDE'' MADRİD (A.A) - 21.08.2010 - İspanyol spor gazetesi Marca, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Real Madrid'in satış listesinde olduğu iddia edilen Mahamadou Diarra ile ilgilendiğini ileri sürdü. Marca gazetesi, bu transfer için Galatasaray'a nazaran Fenerbahçe'nin elini daha çabuk tuttuğunu ve sarı-lacivertli kulüp yöneticilerinin Madrid'e gelerek görüşmelere başladığını yazdı. Haberde, ''Birçok detay eksik olmasına rağmen, Fenerbahçe ile Real Madrid arasındaki görüşmeler çok olumlu geçti. İki kulüp anlaşmaya çok yakın'' denildi. Marca, Galatasaray'ın da aynı futbolcuyla ilgilendiğini, ancak henüz Real Madrid ile görüşmelere başlamadığını ifade etti. Bu arada yine Real Madrid'de gönderilecek futbolcular arasında gösterilen ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Royston Drenthe'nin, Portekiz'in Benfica takımına gitmeye çok yakın olduğu belirtildi.