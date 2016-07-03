"Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan futbolcu baltayla adam yaraladı" iddiası

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Eskişehirspor gibi takımlarda forma giyen Sezer Öztürk'ün Almanya'da bir kavgaya karıştığı ve karşısındaki kişiyi balta ile yaraladığı iddia edildi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Sezer Öztürk ise olayı kesin bir dille yalanladı.

Alman express.de sitesinde yer alan iddiaya göre; Sezer Öztürk, Almanya’da bir kişi ile kavga etti. Kavga sırasında eline geçen balta ile karşısındaki kişiyi yaralayan Sezer polis tarafından aranıyor.

Yalanladı

İddia hakkında AMK’ya açıklama yapan Sezer Öztürk “Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben 6-7 aydır Almanya’ya bile gitmiyorum” diyerek olayı kesin bir dille yalanladı.

2014’te bar kavgasında bıçaklanmıştı

Sezer Öztürk’ün adı 2014 yılında yaşanan bir bar kavgası ile de gündeme gelmişti. Devre arası tatili için gittiği Almanya’nın Düsseldorf kentinde eğlenmek için kuzeni ile bir bara giren Sezer Öztürk, burada karıştığı kavgada kuzeni ile birlikte bıçaklanmıştı.

O dönemde Sezer Öztürk Beşiktaş forması giyiyordu. Siyah beyazlı kulüp yaşanan olay hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

”Almanya’nın Düsseldorf kenti Velbert kasabasında tatilini geçirmekte olan Sezer Öztürk saldırıya uğradı. Futbolcumuz Sezer Öztürk’ün amcası Feridun Öztürk’ün açıklaması şu şekildedir: ‘Yeğenim Sezer Öztürk lige verilen aradan yararlanarak tatilini geçirmek üzere ailesinin yanına Velbert kasabasına geldi. Babası İsmail Öztürk ve ben aynı apartmanda oturuyoruz. Sezer Öztürk, kardeşi Halil İbrahim Öztürk, oğlum Bünyamin Öztürk ve Sezer’in halasının oğlu Fırat Dilek olayın gerçekleştiği 4.01.2012 Cumartesi günü arkadaşlarıyla halı sahada top oynamışlar. Ardından Sezer, kardeşi, ismini saydığım iki kuzeni ve iki arkadaşlarıyla birlikte Velbert’te Türkler tarafından işletilen ve evimize 300 metre uzaktaki Tanzhaus adlı lokale vakit geçirmeye gitmişler. Gece 00:30 – 01:00 sularında, ismini bildiğim ama soruşturma sürdüğü için söyleyemeyeceğim Türk vatandaşı olan saldırgan, alkollü bir halde Sezer’in halasının oğlu Fırat Dilek’e saldırmış ve kendisini 6 yerinden bıçaklamış. Araya girip saldırıya engel olmaya çalışan Sezer de kolundan ve bacağından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanmıştır. Sezer’in ilk tedavisi ayakta yapılmış ve merak edilecek bir durumu yoktur. Yeğenim Fırat Dilek de hayati tehlikeyi atlatmıştır ve kısa bir süre sonra taburcu edilecektir. Olay Velbert polisi tarafından soruşturulmaktadır. Beşiktaş Kulübü’ne gösterdiği alaka nedeniyle teşekkür ederim.’

Futbolcumuz Sezer Öztürk’e geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kulübümüz adına görevlendirilen bir yetkilinin yardımcı olmak amacıyla yarın futbolcumuzun yanında olacağını duyururuz.”