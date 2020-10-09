Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Cappie Pondexter kayıp!

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen WNBA oyuncusu Cappie Pondexter'ın kayıp olduğu ve kendisinden birkaç gündür haber alınamadığı öğrenildi.

Cappie Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamadığı ve polisin soruşturma başlattığını belirtirtilirken, Pondexter'ın telefonu ve cüzdanının evde bulunduğu vurgulandı.



Konuya ilişkin WNBA Oyuncular Birliği de herhangi bir bilgi alan kişilerin direkt olarak yetkililer ile iletişime geçmesi yönünde bir paylaşımda bulundu.

Salı günü tutuklanmış

TMZ, olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşırken Pondexter'ın salı günü tutuklandığını belirtti. Los Angeles Polis Departmanı tarafından bu bilgi verilirken, Cappie Pondexter'ın polislere kimliğini vermeyip başka bir isimle kendini tanıttığı aktarıldı. Pondexter'ın perşembe günüyse serbest bırakıldığı ifade edildi.

Cappie Pondexter'ın menajeri Chuck Walton, TMZ'ye bir açıklamada bulunurken oyuncusunun serbest kaldıktan sonra tekrar kaybolduğunu aktardı. Polis ile birlikte Los Angeles'taki aramalarının sürdüğünü belirtti.