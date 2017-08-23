Fenerbahçe, Vardar maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Makedonya\'nın Vardar ekibiyle yarın 20.30\'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Basına açık bölümde Fenerbahçe, kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe\'nin yeni transferi Roberto Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.

Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Soldado\'nun, tedavileri süren Mehmet Ekici ve Fernandao ile birlikte özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Ağrıları bulunan Şener Özbayraklı idmanın başlangıcında takımla birlikte yer alırken, çalışmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

