T24 LogoT24 Logo
Spor

"Fenerbahçe, Van der Wiel'i kiralıyor"

Fenerbaheç Van der Wiel'ı sezon başında transfer etmişti

15 Ocak 2017 17:48

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'i Sporting Lizbon'a kiralıyor.

A Bola gazetesinin iddiasına göre sarı lacivertliler, Portekiz kulübünün satın alma opsiyonlu 800 bin Euro'luk teklifini kabul etti.

Gregory van der Wiel'in sezon sonuna kadar alacağı 1.5 milyon Euro'luk maaşta pürüz var.

Türkiye'de gelir vergisi oranı yüzde 15. Portekiz'de ise bu oran yüzde 45 olduğu için Van der Wiel'in Sporting'e maliyeti artıyor.

Ücrette anlaşma sağlanırsa Gregory van der Wiel, Sporting'e imza atacak.

ETİKETLER

Gregory van der WielFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24