-FENERBAHÇE ÜLKER'İN YENİLMEZLİK SERİSİNE SON VERDİ İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki derbi mücadelesinde Beşiktaş Cola Turka, lider durumda bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i 92-84 mağlup ederek, 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Siyah-beyazlı takım, ligde geride kalan 20 hafta sonunda 18 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Ülker'e 3. yenilgisini tattırdı. Ligde bundan önceki 8 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son yenilgisini ligin 12. haftasında Galatasaray Cafe Crown karşısında almıştı. Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş Cola Turka karşısında sezonun ilk yarısındaki maçtan 74-67 galip ayrıldığı için iki takım arasında olası bir play- off eşleşmesinde seri 0-0 başlayacak. Ezeli rakipler bu sezon Kayseri'de gerçekleştirilen Spor Toto Türkiye Kupası'nda final maçında da karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe Ülker, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda Beşiktaş Cola Turka'yı 81-72'lik skorla mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Ülker'i 92-84 mağlup eden Beşiktaş Cola Turka galibiyet serisini 4. çıkardı. Takımın başına Ergin Ataman'ın gelmesi ve yapılan yeni transferlerle daha mücadeleci bir kimliğe kavuşan siyah-beyazlı takım, bu sonuçla deneyimli hoca yönetiminde çıktığı 9 maçın 7'sini kazanmasını bildi. -2 KEZ ANONS YAPILDI- Fenerbahçe Ülker ile Beşiktaş Cola Turka arasında oynanan derbide ev sahibi takımın seyircilerinin sahaya yabancı madde atması nedeniyle 2 kez anons yapıldı. Karşılaşmada üçüncü periyodun sonlarına doğru iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonrasında, sarı-lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Oyuncular arasındaki gerginlik fazla büyümeden son bulurken, taraftarın yabancı madde atmaya devam etmesi üzerine birinci anons yapıldı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Fenerbahçeli taraftarların sahaya tekrar yabancı madde atması nedeniyle bu kez 2. anons yapılarak, taraftarlar uyarıldı. Bu arada, Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Neven Spahija ve sarı-lacivertli takımın benchinde bulunanların hakem kararlarına sürekli itiraz etmeleri dikkati çekti. -''ERGİN ATAMAN DOPİNG YAPSANA''- Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında sık sık Beşiktaş Cola Turka Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertliler, ''Doping yapsana, doping yapsana Ergin Ataman doping yapsana'' şeklinde tezahürat yaptı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan sonra soyunma odasına giden Beşiktaş Cola Turkalı oyunculara yabancı madde attı.