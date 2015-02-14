Fenerbahçe Ülker'in Avrupa'da derbi keyfi: 71-77

Fenerbahçe Ülker, THY Euroleague TOP 16'daki deplasman galibiyeti serisine Anadolu Efes'in sahasında da devam etti ve 77-71 galip geldi.

Turkish Airlines Euroleague TOP 16 F Grubu 7. haftası Türk derbisine sahne oldu. 4'er galibiyeti bulunan temsilcilerimizden Anadolu Efes ile Fenerbahçe Ülker kozlarını Abdi İpekçi'de paylaşırken nefes kesen mücadelede gülen taraf 77-71'lik skorla sarı-lacivertli takım oldu.

ntvspor.net'in haberine göre, Abdi İpekçi'deki derbi, sert savunma ve düşük yüzdeli hücumlarla başladı. Rakibine karşı baskılı bir oyun oynamaya çalışan Anadolu Efes, forvetleriyle sayılar bulurken Fenerbahçe Ülker ise boyalı alandan Semih ve Oğuz ile sonuca gitti. Erken dolan faul haklarının ardından taraflar sıkça atış çizgisine gelirken ilk periyot 13-11 Fenerbahçe Ülker üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci çeyreğin başında Vesely'nin atletizmini kullanan Fenerbahçe Ülker, Goudelock'ın da 3 sayılık atışıyla farkı 7'ye çekti ve Ivkovic'e molayı aldırdı. Mola sonrası iyi dönen taraf Anadolu Efes oldu ve 5-0'lık seri sonrası bu kez oyuncularını kenara çağıran isim Obradovic oldu. Çekişmenin ara vermediği bölümde hücumlar daha akıcı olmaya başlasa da agresif savunmada yapılan fauller oyuna sık sık vites düşürttü. Anadolu Efes'in düşük yüzdeli oynadığı çeyrek sonunda benchten gelenlerin katkısını alan Fenerbahçe Ülker bir adım öne geçti ve devreyi 36-33 önde kapattı.

Üçüncü periyodun başında Fenerbahçe Ülker kısa sürede farkı 7'ye çekmeyi başardı ancak Draper ile hareketlenen Anadolu Efes farkın açılmasına izin vermedi. Çeyrek ortasında yeniden bir hamle yapan Fenerbahçe skor üstünlüğünü koruyamadı, Efes'e yakalandı. Ev sahibi takım son dakika içinde öne geçmeyi başarsa da final periyoduna girilirken son sözü Bjelica söyledi: 54-53 (Fenerbahçe Ülker lehine)

Son on dakikada çekişme ve heyecan iyiden iyiye tırmandı. Anadolu Efes'in hücumda işleri yoluna koyduğu dakikalarda Thomas Heurtel sorumluluk aldı ve takımını önde tuttu. Ancak geri adım atmayan Fenerbahçe oyunda kaldı. Son dakika içinde 2 sayı ile öne geçen sarı-lacivertliler, maçın kritik hücumunda Perperoglou'nun 3 sayılık atışına engel olamadı. Bu kez söz sırası Fenerbahçe'ye geldi ve rakibine cevabı Goudelock'ın üçlüğüyle karşılık verdi. Bitime 31 saniye kala Anadolu Efes hücumda top kaybı yapınca avantaj Fenerbahçe'ye geçti. Hickman'ın serbest atıştan sayılarına Heurtel kısa sürede cevap verse de yapılan taktik faullerde hata yapmayan Fenerbahçe Ülker zorlu mücadeleyi 77-71 kazanmayı bildi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Ülker 7. maçında 5. galibiyetine uzanırken Anadolu Efes ise 3. mağlubiyetini aldı.

Efes'te Thomas Heurtel 17, Dontaye Draper 13 sayı üretti, Fenerbahçe'de ise Jan Vesely ve Nemanja Bjelica 14, Hickman 11 sayıyla oynadı.

Gelecek hafta Anadolu Efes, Laboral Kutxa'yı ağırlarken Fenerbahçe Ülker ise CSKA Moskova'ya konuk olacak.