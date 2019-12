Fenerbahçe Ülker yarı finalde

BBL Play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 92-74 mağlup eden Fenerbahçe Ülker yarı finale yükselmeyi başardı.



Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Ülker, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 92-74 yenerek, seride 3-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.



Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçerken, Fenerbahçe Ülker, 5. dakikayı 10-9 önde geçti. Ömer Onan ve Smith'in basketleriyle rakibine üstünlük sağlayan Fenerbahçe Ülker, ilk periyodu 28-21 önde tamamladı.



İkinci periyodun ilk dakikalarından itibaren oyunu kontrol altına alan Fenerbahçe Ülker, Oğuz Savaş ve Mirsad Türkcan'ın etkili oyunu ile 11 sayı fark yapmayı başardı (32-21). Antalya Büyükşehir Belediyesi ise, hücumda üst üste hatalar yapınca, ilk yarı Fenerbahçe'nin 44-38 üstünlüğüyle tamamlandı.



Üçüncü periyotta toparlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Marsh, Douthit ve Ersin'in basketleriyle bir ara farkı bir sayıya kadar indirmeyi başardı (45-46). Ancak rakibine Oscar Green ve Solomon ile karşılık veren Fenerbahçe Ülker, son periyota 7 sayı farkla önde girdi (64-57).



Son periyotta hücumda ve savunmada Mirsad Türkcan, Smith ve Ömer Aşık ile etkili olan Fenerbahçe Ülker, mücadelenin bitimine 2 dakika kala farkı 19 sayıya kadar çıkardı (86-67). Antalya Büyükşehir Belediyesi ise, hücumda çok fazla top kayıbı yaptı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Ülker, 92-74 kazandı.



Ligde normal sezonda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni her iki maçta da yenen ve play-off çeyrek final ilk maçını da kazanan Fenerbahçe Ülker, bu galibiyetle seriyi 3-0 yaptı ve yarı finale yükselmeyi başardı.



Sarı-lacivertliler yarı finalde Türk Telekom-Mersin BB eşleşmesinden gelecek takımla mücadele edecek.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 74 - F.BAHÇE ÜLKER: 92

Salon: Atatürk

Hakemler: Recep Ankaralı xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Uğur Özen xx

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Douthit xxx 23, Can xx 9, Ersin x 9, Green xx 9, Marsh xxx 17, Mims x 4, Mustafa Kemal x, Ümit x, Yunus x 3, Can x

Fenerbahçe Ülker: Green xx 7, Ömer Onan xx 3, Semih xx 4, Rasim xx 6, Smith xxx 15, Oğuz xx 9, Solomon xx 8, Mirsad xxx 21, Preldzic xx 5, Ömer Aşık xxx 11, Kaan Mrsic x 3

Periyot: 21-28

İlk yarı: 38-44

3. Periyot: 57-64

Beş faul: 37.05 Marsh (Antalya Büyükşehir Belediyesi)