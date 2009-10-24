Fenerbahçe Ülker, uzatmada güldü:101-93

Fenerbahçe Ülker, normal süresi 80-80 tamamlanan maçta Erdemir'i deplasmanda 101-93 mağlup ederek ligde ikide iki yaptı.



Beko Basketbol Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Erdemir ile karşı karşıya geldi.



Baştan sona müthiş bir mücadeleye olan maçta sarı-lacivertliler sahadan 101-93 galip ayrıldı. Maça iyi başlayan taraf Erdemir'di ancak ilk çeyreğin son bölümünde 10-3'lük bir seri yakalayan Fenerbahçe Ülker, bu bölümü 21-16 üstünlükle tamamladı.



İkinci çeyrekten itibaren pota altında Leon Williams ile etkili olan Erdemir, devreyi de 39-38 önde kapattı.



Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'de Ömer Onan ve Tarence Kinsey ikilisinin etkili oyunu vardı. Sarı-lacivertliler üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle farkı açarken, dördüncü çeyreğe de 5 sayılık avantajla girdiler.



Son bölümde Leon Williams ve Hakan Demirel ile etkili olan Erdemir, son iki dakikaya 79-75 önde girdi. Ancak kalan bölümde toparlanan Fenerbahçe Ülker, Ömer Onan'ın bitime dört saniye kala attığı basketle rakibini yakaladı ve normal süre 80-80 eşitlikle tamamlandı.



Uzatma periyodunda ise Emir Preldziç'in üçlükleriyle hücumda sayılar bulan Fenerbahçe Ülker maçı da 101-93 kazandı.



Fenerbahçe'de Emir Preldziç 20 sayı, 8 ribaundla oynarken, Ömer Onan ve Tarence Kinsey 15'er sayı üretti. Erdemir'de ise Leon Williams 30 sayı, 13 ribaund ile maçın en skorer ismi oldu.



ERDEMİRSPOR: 93 - FENERBAHÇE ÜLKER: 101



Salon: Erdemir



Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Serdar Ünal xx, Murat Ciner xx



Erdemirspor: Funk xx 4, Hakan xxx 19, Kone xx 2, Williams xxx 30, Erkan xxx 12, Erdal xx 5, Melih x, Serhat Kavut x, Curry xxx 16, Nihat xx 5



Fenerbahçe Ülker: Solomon xxx 12, Ömer Onan xxx 15, Semih xx 9, Giricek xx 9, Oğuz x, Rasim x, Mrsic x, Greer xx 12, Kinsey xxx 15, Ömer Aşık xx 9, Preldzic xxx 20



1. periyot: 16-21

Devre: 39-38

3. periyot: 56-61