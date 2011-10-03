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Spor

Fenerbahçe Ülker turnuvada  2. oldu İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2011 00:35

-Fenerbahçe Ülker turnuvada  2. oldu İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ve Yunan takımlarını karşı karşıya getiren ''Two Nations Cup'' turnuvasında Panathinaikos'u 71-61 yenen Fenerbahçe Ülker, organizasyonu ikinci olarak bitirdi. Maça iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, pota altında Gist ve Vidmar'ın basketleriyle 5. dakikayı 10-4 önde geçti. Hücumda sıkıntı yaşayan rakibi karşısında Bogdanovic ile üst üste iki adet 3 sayılık basket bulan sarı-lacivertli takım, 7. dakikada farkı 10 (16-6) çıkardı. Panathinaikos Patrick Calathes ve Vougioukas skoru dengelemeye çalışırken, Fenerbahçe Ülker ilk periyodu 18-13 önde bitirdi. İkinci periyotta hızlı başlayan Yunan temsilcisi, eski Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Jasikevicius ile hücumda etkili olarak 16. dakikanın başında skoru 26-26 olarak eşitledi ve 18. dakikada 32-31 öne geçti. Ancak Hakan ve Bogdanovic ile rakibine karşılık veren sarı-lacivertli takım ilk yarıyı da 36-33 üstün geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takım da tutuk başladı. Fenerbahçe Ülker üçüncü periyodun ilk 5 dakikasında 3 sayı üretirken, Yunan temsilcisi ise sadece 2 sayı buldu ve 26. dakikaya 40-35 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle girildi. Bogdanovic ve Jerrels'in basketleriyle toparlanan Fenerbahçe Ülker, hücumda pek varlık gösteremeyen rakibi karısında son çeyreğe 48-39 önde girdi. Son periyotta da etkili oynayan Fenerbahçe Ülker, 34. dakikada farkı 14 sayıya (55-41) çıkardı. Kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 71-61'lik skorla kazandı. Turnuvada dün Olympiakos'a 88-78 mağlup olan sarı-lacivertli takım, bugün aldığı galibiyetle organizasyonu ikinci sırada bitirdi. Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Bogdanovic 18 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, sarı-lacivertli takımda Hakan ve Jerrels ise 13'er sayı kaydetti. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Murat Biricik xxx, Erşan Kartal xxx, Spiros Gkontas xxx (Yunanistan) Fenerbahçe Ülker: Jerrels xxx 13, Hakan xxx 13, Bogdanovic xxx 18, Gist xx 8, Vidmar xx 7, Erbil x, Kaya xx 4, Emir xx 2, Oğuz xx 2, Mahalbasic xx 4 Panathinaikos: Logan xx 7, Sato x 2, Smith xx 10, Patrick Calathes xx 6, Maric xx 7, Tasartsaris x 1, Vougioukas xx 6, Jasikevicius xx 12, Kaimakoglou x, Kyritsis xx 10 1. periyot: 18-13 Devre: 37-33 (Fenerbahçe Ülker lehine) 3. Periyot: 48-39 5 faul alanlar: 35.23 Vougioukas, 37.28 Smith (Panathinaikos), 38.53 Vidmar (Fenerbahçe Ülker)

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