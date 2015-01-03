Fenerbahçe Ülker, TOP 16'ya mağlubiyetle başladı

THY Euroleague Top 16 turu F Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk eden Fenerbahçe Ülker, güçlü rakibine 84-81 mağlup oldu.

THY Euroleague Top 16 turunda, Fenerbahçe Ülker-CSKA Moskova, Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hücumda isabetli atışlarla başlayan CSKA Moskova, ilk 4 dakikada 13-5'lik üstünlük kurdu. Rus ekibi, sarı-lacivertlilerin faul hakkını erken doldurmasıyla serbest atış çizgisinden sayılar buldu.



Sarı-lacivertliler karşısında CSKA Moskova, ilk çeyreği 28-25 önde kapattı. CSKA Moskova ilk çeyrekte kaydettiği 28 sayının 13'ünü serbest atış çizgisinden buldu.

CSKA Moskova, ikinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başladı. Hücumda boş şutlardan yararlanamayan CSKA Moskova karşısında, Sırp oyuncuları Bjelica ve Bogdanovic'le sayılar üreten sarı-lacivertliler, taraftarının desteğini arkasına alarak 10-2'lik seriyle 16. dakikada öne geçti: 35-34.



CSKA Moskova, karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte boyalı alandan bulduğu basketlerle devreyi 45-42 önde kapattı.

İki takım da üçüncü çeyrekte baskılı savunmalar karşısında sayı üretmekte zorlandı ve basit top kayıpları yaptı. Hickman'ın serbest atıştan bulduğu basketler ve Oğuz Savaş'ın sayılarıyla Fenerbahçe Ülker, 27. dakika içinde 53-52 öne geçti ancak çeyrek sonunda tekrar öne geçen Rus temsilcisi, final periyoduna 61-59 üstün girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Rus temsilcisi savunmadaki sertliğiyle 5 dakikada sarı-lacivertli takıma sadece 3 sayı şansı verdi ve 35. dakikayı 69-64 önde geçti. Zisis'in oyuna girmesiyle hücumda sayılar üretmeye başlayan sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya girilirken eşitliği sağladı: 69-69.



Savunmaların oldukça sertleştiği son anlarda Fenerbahçe Ülker, Bogdanovic'in hücum ribaundundan ürettiği basketle bitime 1,5 dakika kala öne geçti: 72-70. Teodosic'le eşitliği yakalayan (72-72) CSKA Moskova karşısında sarı-lacivertliler, Zoric'in bir hücum ribaundundan daha kazandığı basketle bitime 45 saniye kala 2 sayılık avantaj yakaladı: 74-72. Weems'in basketiyle 25 saniye kala maça tekrar eşitlik geldi: 74-74.

Skoru uzatmalar belirledi

Fenerbahçe Ülker, Goudelock ile hücumdan yararlanamadı ve CSKA Moskova Weems'le top kaybı yaptı. Bitime 4 salise kala son hücumu kullanan Fenerbahçe Ülker, Bjelica'nın 3 sayılık atışından sonuç alamadı ve karşılaşma 74-74'lük skorla uzatmaya gitti.

İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı uzatma bölümünde, Teodosic'in 3 sayılık basketiyle son 2,5 dakikaya CSKA Moskova 79-76 önde girdi. Weems'in serbest atıştan bulduğu sayıyla son 13 saniyeye girerken farkı 3 sayıya çıkaran (82-79) Rus ekibi karşısında farkı tekrar kapatamayan sarı-lacivertliler, rakibine 84-81'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe'de en skorer oyuncu 19 sayıyla Goudelock olurken, Bogdanovic de 16 sayı kaydetti.

Konuk ekip CSKA'da 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı. Sonny Weems 13 ve Kyle Hines 13'er sayıyla konuk ekibin en skorer oyuncuları oldu.

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