-FENERBAHÇE ÜLKER SEZONU LİDER TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Türk Telekom'u 92-79 yendi. Karşılaşmaya her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başladı. Fenerbahçe Ülker, ilk üç dakikayı 9-8 önde geçti. Bu dakikanın ardından savunma sertliğini arttıran konuk takım, 8-0'lik seriyle 5. dakika içinde farkı 9'a çıkardı: 17-8. Başkent temsilcisi, 8. dakika içinde skor üstünlüğünü (20-19) ele geçirdi. Periyodun sonlarında hücumda yakaladığı ikinci şansları iyi değerlendiren Fenerbahçe Ülker, ilk çeyreği 26-20 önde bitirdi. 2. çeyreğe iyi başlayan İstanbul temsilcisi, 12. dakika sonunda farkı ilk kez çift haneli sayılara taşıdı: 31-20. Sarı-lacivertli takım 15. dakikayı da 38-25 önde geçti ve rakibine mola aldırdı. Mola dönüşünde Ceyhun-Stiemsma ikilisiyle art arda skor üretmeye başlayan Türk Telekom, hücumda yakaladığı başarılı ivmeyi savunmasına da yansıttı ve yakaladığı 12-4'lük seriyle 18. dakika içinde farkı 5 sayıya kadar indirdi: 42-37. Fenerbahçe Ülker, Kaya'nın boyalı alandan bulduğu sayılarla farkın daha da kapanmasına izin vermedi ve ilk yarıyı 46-40 önde tamamladı. 3. çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, yüksek şut isabetiyle oynadığı bu bölümde 23. dakikayı 55-42 önde geçti. Çeyreğin ilk 5 dakikalık kısmında savunma dojazını arttıran sarı-lacivertliler, rakibini kötü şut seçimlerine zorladı. Stiemsma ile orta mesafeden sayılar bulan Türk Telekom, savunmada Kaya'nın basketlerine engel olamayınca, konuk takım çeyreğin son 3 dakikasına 60-51 önde girdi. Final periyoduna doğru her iki takım da karşılıklı top kayıpları yapmaya başladı. Daha organize bir görüntü çizen Fenerbahçe Ülker, 3. periyodu da 67-53'lük skorla önde bitiren taraf oldu. 4. çeyrekte alan savunması yapmaya başlayan Türk Telekom, farkı kapatmaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı. Preldzic'in dış atışlardan, Oğuz'un da pota altından ürettiği sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Ülker, 35. dakikayı 13 sayı farkla 76-63 önde geçti. Konuk ekip, maçın sonlarına doğru hücumda topu iyi paylaşırken, Kinsey-Lavrinovic ikilisinin skorer oyunuyla son 1 dakikasına 88-77 önde girdiği karşılaşmadan 92-79'luk skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, bu galibiyetle play-off'lar öncesinde normal sezonu lider olarak tamamladı. Salon: Atatürk Hakemler: Özlem Yalman xx, Ziya Özorhon xx, Ozan Gönen xx Türk Telekom: Wesson xx 11, Jagla x, Yunus xx 12, Uğur xxx 16, Ceyhun xxx 12, Stiemsma x 9, Rasim x 9, Randle x 3, Mehmet x, Simpsons x 2, Adem x, Deniz x 5 Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 12, Jasikevicius x 8, Oğuz xxx 15, Preldzic xx 7, May xxx 13, Kaya xx 12, Lavrinovic xxx 15, Kinsey xx 10 1.periyot: 20-26 Devre: 40-46 (Fenerbahçe Ülker lehine) 3. periyot: 53-67