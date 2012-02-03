-Fenerbahçe Ülker, Panathinaikos'a yenildi İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Top 16 turu G Grubu 3. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 77-56 yenildi. Karşılaşmaya kötü başlayan Fenerbahçe Ülker, ilk 6 dakika 43 saniyede sadece 2 sayı atabildi. Batiste ve Kaimakoglou'nun basketleriyle 15-2'lik bir seri yakalayan Panathinaikos, ilk periyotun bitimine 3 dakika 48 saniye kala 13 sayılık fark (15-2) yakaladı. Hücumda ve savunmada organize olamayan Fenerbahçe Ülker karşısında konuk ekip, Kaimakoglu'nun basketleriyle 1. periyotu 24-9 önde kapadı. İkinci periyota da iyi başlayan Yunanistan temsilcisi, Sato, Tsartsaris ve Vougioukas'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 19 sayıya (32-13) kadar çıkardı. Düşük bir şut yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe Ülker, Kaya'nın basketleriyle farkı kapatmaya çalıştı, ancak Panathinaikos ilk yarıyı 36-22 önde tamamladı. Üçüncü periyotun başında Sato, Calathes, Diamantidis ve Tsartsaris ile basketler bulan Yunan ekibi, 24. dakikayı da 45-29 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Jerrells ile bulduğu basketlerle farkı 11 sayıya kadar indirse de farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, Diamanditis'in bitime 5 saniye kala attığı 3 sayılık basketle son periyota 15 sayı farkla önde girdi: 58-43. Dördüncü periyotun başında Fenerbahçe Ülker, Oğuz ve Gist'in sayılarıyla 31. dakikada farkı 11 sayıya indirdi. Ancak Batiste, Sato ve Logan'ın basketleriyle 34. dakikada farkı 17 sayıya (64-47) çıkaran Panathinaikos, iyi oyununu maçın sonuna kadar sürdürdü ve karşılaşmadan 21 sayı farkla 77-56 galip ayrıldı.