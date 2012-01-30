-Fenerbahçe Ülker maçını çocuklar ve kadınlar izleyecek İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe Ülker ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak maçı, sarı-lacivertli ekibin cezası nedeniyle sadece çocuklar ve onlara refakat edecek kadınlar izleyebilecek. Ülker Sports Arena'da saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu sezon başlattığı ''Çocuk seyirci uygulaması'' kapsamında 14 yaş altı çocuklarla her çocuğa refakat edecek sadece 1 kadın seyircinin ücretsiz izleyeceği bildirildi. Maça girişle ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan detaylara göre, biletler, salonda 1 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren maç gününe kadar dağıtılacak. Yıldız ve daha küçük kategorilerdeki basketbol altyapı takımlarının, bir antrenörleri nezaretinde maça girebileceği, bunun için de bu takımların federasyona yazılı başvuru yapması gerektiği ifade edildi. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde veya bu kurumun denetiminde olan sosyal amaçlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında kalan korunmaya muhtaç 14 yaşını doldurmamış çocuklar için de önceden federasyona bildirilen listeye göre kulüpten bilet temin edilebileceği kaydedildi.