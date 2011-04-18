-FENERBAHÇE ÜLKER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesi tamamlanırken, Fenerbahçe Ülker liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, deplasmanda TOFAŞ'ı 81-74 yenerek puanını 49'a yükseltti ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçen takım oldu. Galatasaray Cafe Crown ise sahasında OYAK Renault'u 33 sayı farkla 94-61'lik skorla geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. Banvit ise Ankara deplasmanında Türk Telekom'a 73-67 yenilerek 45 puan ve averajla 4. sıraya geriledi. Sahasında Boronva Belediyesi'ni 83-60 yenen Efes Pilsen ise puanını 45'e çıkararak averajla 3. sıraya yükseldi. Beko Basketbol Ligi'nin 26. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle: TOFAŞ-Fenerbahçe Ülker: 74-81 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Cola Turka: 87-84 Galatasaray Cafe Crown-OYAK Renault: 94-61 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Aliağa Petkim: 94-73 Medical Park Trabzonspor-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 82-86 Efes Pilsen-Bornova Belediyesi: 83-60 Türk Telekom-Banvit: 73-67 Erdemirspor-Olin Edirne: 57-69 -27. HAFTA- Beko Basketbol Ligi'nin 27. haftasında ise Beşiktaş Cola Turka-TOFAŞ, OYAK Renault-Efes Pilsen, Olin Edirne-Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkim-Türk Telekom, Banvit-Medical Park Trabzonspor, Bornova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi-Erdemirspor ve Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown karşılaşmaları yapılacak. -PUAN DURUMU- /* TAKIMLAR O G M A Y P ---------------------------------------------------------------- 1.Fenerbahçe Ülker 26 23 3 2193 1880 49 2.Galatasaray Cafe Crown 26 21 5 2059 1754 47 3.Efes Pilsen 26 19 7 2141 1844 45 4.Banvit 26 19 7 2023 1873 45 5.Beşiktaş Cola Turka 26 17 9 2184 2045 43 6.Pınar Karşıyaka 26 17 9 2185 2053 43 7.Olin Edirne 26 16 10 1974 1841 42 8.Antalya Büyükşehir Belediyesi 26 13 13 1991 2045 39 9.Türk Telekom 26 10 16 2026 2126 36 10.TOFAŞ 26 10 16 1895 1958 36 11.Medical Park Trabzonspor 26 9 17 1994 2156 35 12.Erdemirspor 26 9 17 1987 2066 35 13.Mersin Büyükşehir Belediyesi 26 8 18 1906 2029 34 14.Aliağa Petkim 26 7 19 1983 2263 33 15.Bornova Belediyesi 26 7 19 1892 2177 33 16.OYAK Renault 26 3 23 1789 2112 29 */