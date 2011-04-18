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FENERBAHÇE ÜLKER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A)

18 Nisan 2011 14:11

-FENERBAHÇE ÜLKER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesi tamamlanırken, Fenerbahçe Ülker liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, deplasmanda TOFAŞ'ı 81-74 yenerek puanını 49'a yükseltti ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçen takım oldu. Galatasaray Cafe Crown ise sahasında OYAK Renault'u 33 sayı farkla 94-61'lik skorla geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. Banvit ise Ankara deplasmanında Türk Telekom'a 73-67 yenilerek 45 puan ve averajla 4. sıraya geriledi. Sahasında Boronva Belediyesi'ni 83-60 yenen Efes Pilsen ise puanını 45'e çıkararak averajla 3. sıraya yükseldi. Beko Basketbol Ligi'nin 26. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle: TOFAŞ-Fenerbahçe Ülker: 74-81 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Cola Turka: 87-84 Galatasaray Cafe Crown-OYAK Renault: 94-61 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Aliağa Petkim: 94-73 Medical Park Trabzonspor-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 82-86 Efes Pilsen-Bornova Belediyesi: 83-60 Türk Telekom-Banvit: 73-67 Erdemirspor-Olin Edirne: 57-69 -27. HAFTA- Beko Basketbol Ligi'nin 27. haftasında ise Beşiktaş Cola Turka-TOFAŞ, OYAK Renault-Efes Pilsen, Olin Edirne-Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkim-Türk Telekom, Banvit-Medical Park Trabzonspor, Bornova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi-Erdemirspor ve Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown karşılaşmaları yapılacak. -PUAN DURUMU- /* TAKIMLAR                          O    G    M    A      Y      P ---------------------------------------------------------------- 1.Fenerbahçe Ülker               26   23    3   2193   1880   49 2.Galatasaray Cafe Crown         26   21    5   2059   1754   47 3.Efes Pilsen                    26   19    7   2141   1844   45 4.Banvit                         26   19    7   2023   1873   45 5.Beşiktaş Cola Turka            26   17    9   2184   2045   43 6.Pınar Karşıyaka                26   17    9   2185   2053   43 7.Olin Edirne                    26   16   10   1974   1841   42 8.Antalya Büyükşehir Belediyesi  26   13   13   1991   2045   39 9.Türk Telekom                   26   10   16   2026   2126   36 10.TOFAŞ                         26   10   16   1895   1958   36 11.Medical Park Trabzonspor      26    9   17   1994   2156   35 12.Erdemirspor                   26    9   17   1987   2066   35 13.Mersin Büyükşehir Belediyesi  26    8   18   1906   2029   34 14.Aliağa Petkim                 26    7   19   1983   2263   33 15.Bornova Belediyesi            26    7   19   1892   2177   33 16.OYAK Renault                  26    3   23   1789   2112   29 */

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