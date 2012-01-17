-Fenerbahçe Ülker Kazan'da KAZAN (A.A) - 17.01.2012 - Basketbol THY Avrupa Ligi G Grubu'nda yarın deplasmanda Rusya'nın Unics Kazan takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Ülker, Kazan'a geldi. Sarı-lacivertli kafile, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Kazan'a ulaştı. Fenerbahçe Ülker'de sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Ukic'in dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki maçtaki savunmalarının kendilerini memnun etmediğini belirterek, ''Top 16'da oynayacağımız maçların hiç birisi lig maçlarıyla eşit olmayacak. Mutlaka orada ayrı bir performans sergileyeceğiz. Zaten sergileyemezsek de bir üst kademeyi unutmamız lazım'' dedi. -''İlk gruba nazaran daha ümitle başlıyoruz''- G Grubu'nda bulunan sarı-lacivertli ekibin güçlü takımların yer aldığı bir grupta mücadele ettiğine dikkati çeken Karakaş, ilk turda A grubundan daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını söyledi. Karakaş, grupta yer alan Unics Kazan'ın geçen sezon Avrupa Kupası'nda, Panathinaikos'un da Avrupa Ligi'nde şampiyon olduğunu hatırlatarak, Milano'nun ise çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekip olduğuna işaret etti. Karakaş, şunları kaydetti: ''Güçlü bir gruptayız. Çok tecrübeli oyuncuların bulunduğu bir gruptayız. Herkesin kolay olarak adlandırmasına rağmen geçen yıl her iki kupanın da şampiyonu, birisi Panathinaikos diğeri Unics Kazan bizim gurubumuzda. İkisi de geçen seneyi şampiyon olarak tamamlamış. Kim ne derse desin Eurocup'ın da kolay bir turnuva olduğunu sanmıyorum. Milano, sezon başında yeni kadrosuyla bazı sıkıntılar çekti, gruptan çıkarken zorluk yaşadı ama o zorluğun burada devam edeceğini sanmıyorum. Çünkü çok tecrübeli, Avrupa Ligi tecrübesi olan sporculardan kurulu bir takım. Başlarında da uluslararası tecrübeye sahip bir antrenör var. İlk turda grupta birinci olmamız hiç önemli değil. Bu gruptaki yapacağımız mücadeleler, sergileyeceğimiz oyun önemli. İlk gruba nazaran daha ümitle başlıyoruz. En azından sakatlarımız bu dönem içinde geri geldi. Onların da katılımıyla daha iyi performans sergileyeceğimizi ümit ediyorum.''