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Spor

Fenerbahçe Ülker ilk galibiyetini aldı İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2011 00:33

-Fenerbahçe Ülker ilk galibiyetini aldı İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Basketbolda THY Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fransa'nın SLUC Nancy takımını 90-86 yenen Fenerbahçe Ülker, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın başında Moerman ve Batum ile sayılar bulan SLUC Nancy, 2. dakika içinde 5-0 öne geçti. Ancak Sefolosha ile arka arkaya bulduğu sayılarla (8-8) eşitliği yakalayan Fenerbahçe Ülker, 4. dakika içinde Vidmar'ın faul atışından bulduğu basketle 9-8 öne geçti. İlk periyotta 11 sayı atan Sefolosha ile Gist'in attığı sayılarla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, 1. periyodu 23-17 önde kapadı. İkinci periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Bogdanovic ve Sefolosha'nın arka arkaya attığı 3 sayılık basketlerle 11-0'lık bir seri yakalayıp, 13. dakika içinde farkı 17 sayıya (34-17) çıkardı. İlk yarıda ribauntlarda rakibine 22-13 üstünlük kuran ve yüzde 68 iki sayılık atış, yüzde 91 serbest atış yüzdeleriyle oynayan Fenerbahçe Ülker, Bogdanovic, Oğuz Savaş ve Kaya Peker'in basketleriyle devrenin bitimine 2 dakika 32 saniye kala farkı 24 sayıya kadar (49-25) çıkardı ve ilk yarıyı da 55-34 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Ülker, hücumda sayı bulmakta zorlanırken Fransız ekibi, farkı azaltmaya başladı. Özellikle Samnick ve Shuler ile basketler bulan SLUC Nancy, 26. dakikada farkı 11 sayıya (63-62) indirdi. Konuk ekip, Shuler ile arka arkaya bulduğu basketlerle periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 8 sayıya kadar (69-61) düşürdü. Fenerbahçe Ülker, Sefolosha ile faul atışlarından birini sayıya çevirince, son periyoda 70-61 önde girdi. Son periyotta SLUC Nancy, Badiane ve Amagou'nun basketleriyle maçın bitimine 8 dakika 51 saniye kala farkı 6 sayıya (72-66) indirdi. Top kayıpları yapan, hücumda ve savunmada organize olamayan Fenerbahçe Ülker karşısında Samnick ile arka arkaya sayılar bulan Fransız ekibi, Batum'un teknik faullerden bulduğu sayılarla bitime 4 dakika 20 saniye kala farkı 5 sayıya (84-79) indirdi. Ömer Onan'ın 3 sayılık basketinin ardından Gist ile sayı bulan Fenerbahçe Ülker, son 2 dakika 37 saniyeye 89-79 önde girdi. Hücumda sayı bulmakta zorlanan Fenerbahçe Ülker karşısında kolay sayılar bulan Fransız ekibi, bitime 11 saniye kala Batum'un 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya (90-86) kadar indirmesine karşın, son hücumda da sayı bulamayan Fenerbahçe Ülker, karşılaşmadan 90-86 galip ayrıldı. Fenerbahçe Ülker, ikinci yarıda 52 sayı yerken, 35 sayı atabildi.  Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Zoran Sutulovic xx (Karadağ), Srdan Dozai xx (Hırvatistan), Sergey Mikhaylov xx (Rusya) Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 2, Ömer Onan xx 13, Sefolosha xxx 19, Gist xxx 13, Vidmar x 3, Jerrells x 2, Oğuz Savaş xxx 13, Preldzic xxx 4, Bogdanovic xx 11, Kaya Peker xxx 10 SLUC Nancy: Linehan xxx 5, Shuler xxx 13, Badiane xx 6, Batum xxx 22, Moerman xxx 11, Samnick xxx 24, Amagou xx 5, Grant x 1. Periyot: 23-17 Devre: 55-34 3. Periyot: 70-61

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