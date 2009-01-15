Fenerbahçe Ülker grup ikinciliği için

Euroleague'de Top 16'ya kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Fenerbahçe Ülker, C Grubu'ndaki son maçında İtalya'nın Lottomatica Roma takımını bugün saat 21.15'te İstanbul'da ağırlayacak.



Euroleague C Grubu'nda 3. sırada bulunan Fenerbahçe Ülker, gruptaki 10. ve son maçında bugün İtalya'nın Lottomatica Roma takımıyla İstanbul'da karşılaşacak.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.15'te başlayacak.



Grupta 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan ve bir üst tura çıkmayı garantileyen Fenerbahçe Ülker, rakibini en az 10 sayı farkla yenerse grubu 2. sırada tamamlayacak.



İtalyan ekibi Lottomatica Roma ise 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında İtalya'da yapılan ilk maçı Lottomatica Roma 76-67'lik skorla kazanmıştı.





KARAKAŞ: ''HEDEFİMİZ GRUP İKİNCİLİĞİ''



Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, gruptan çıkmayı garantilediklerini, ancak Lottomatica Roma maçının grup ikinciliği için önemli olduğunu söyledi.



İtalya'da yapılan ilk maçı 9 sayı farkla yitirdiklerini hatırlatan Karakaş, ''Grubu ikinci sırada tamamlamamız için Roma maçını 10 sayı ve üzerinde bir farkla kazanmamız gerekiyor. Rakip de ikinci olma hesapları yapıyor. Grubu ikinci sırada tamamlarsak, kurada 2. torbada olma ihtimalimiz yüksek olacak'' diye konuştu.



Nedim Karakaş, böyle kritik bir maçta Fenerbahçe taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.



Fenerbahçe Ülker'de sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Rasim ve Mirsad'ın durumlarının maç saatinde belli olacağı, Giricek ve Enes'in ise yarınki maçta forma giyemeyecekleri bildirildi.



Öte yandan Fenerbahçe Ülker, bu maç için sarı-lacivertli taraftarlara ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.



Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden saat 19.00'da, Taksim Gezi Otel'in önünden de saat 19.30'da kalkacak otobüslerin, maç bitiminde taraftarları aynı yerlere getireceği kaydedildi.

