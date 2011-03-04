-FENERBAHÇE ÜLKER AVRUPA'YA VEDA ETTİ VALENCİA (A.A) - 03.03.2011 - Fenerbahçe Ülker, Basketbol THY Avrupa Ligi 2. Tur (H) Grubu'ndaki son maçında İspanyol ekibi Power Electronics Valencia'ya 14 sayı farkla 82-68 yenildi. Bu sonuçla 2. turda (H) Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Ülker, THY Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertlileri yenen Power Eectronics Valencia, grubu 2. tamamlayıp çeyrek finale yükselen taraf oldu. Karşılaşmaya Lavrinovic'in sayılarıyla iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, 2. dakikayı 6-2 önde geçerken, ardından Javtokas ve Savanovic'in basketlerine engel olamayınca ev sahibi ekip 3. dakikada skoru 10-6 lehine çevirmeyi başardı. Ukic'in skora katkı yapmasıyla sarı-lacivertliler oyunu dengeledi ve ilk çeyrek 15-15 eşitlikle geçildi. İkinci periyodun önemli bölümü karşılıklı basketlerle geçerken, son 3 dakikaya girildiğinde Power Electronics Valencia peş peşe bulduğu sayılarla bir anda üstünlüğü ele aldı. Savanovic, Javtokas, Navarro, Cook ve De Colo gibi oyuncularıyla skor üreten ev sahibi ekibe Fenerbahçe karşılık veremeyince, son dakikaya girildiğinde fark 9 sayıya çıktı (39-30). Power Electronics Valencia, devreyi 39-32 üstün kapattı. İlk yarıda Fenerbahçe Ülker kullandığı 10 üç sayılık atıştan yalnızca 1'ini sayıya çevirebilirken, sarı-lacivertli oyuncu May'in henüz 2. çeyrekte 4 faule ulaşması da dikkati çekti. Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayamamasına karşın pota altında Oğuz, dış atışlarda ise Preldzic'in kaydettiği sayılarla bir anda 27. dakikada farkı 1 sayıya düşüren (48-47) Fenerbahçe Ülker, alınan mola sonrası bu kez Power Electronics Valencia'nın De Colo ile Augustine'in sayılarıyla yakaladığı 8-0'lık seriyi engelleyemedi ve fark 29. dakikada yeniden 9 sayıya yükseldi (56-47). Son periyoda girilirken Fenerbahçe Ülker, rakibinin 7 sayı gerisinde kaldı (59-52). Sayı bulmakta zorlanan, May, Kaya, Oğuz ve Tomas'ın faul problemine girmesi nedeniyle savunmada da sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Ülker'de özellikle Jasikevicius'un basit top kayıpları yapmayı sürdürmesi, takımın ritmini bulmasını büyük ölçüde etkiledi. Augustine ve Javtokas'ın basketleriyle etkili oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 36. dakikada 12 sayılık farka (70-58) ulaştı. Oğuz, Preldzic ve Lavrinovic'in çabalarıyla hareketlenen sarı-lacivertliler, son 2 dakikaya girilirken farkı 6 sayıya düşürmeyi (72-66) başardı ancak Martinez'in peş peşe gelen 3 sayılık basketiyle dengesini tekrar yitiren Fenerbahçe Ülker, mücadeleden 82-68 mağlup ayrıldı. Rakibine 2 sayı farkla yenilmesi halinde dahi turu geçecek olan Fenerbahçe Ülker, 14 sayı fark yiyerek çeyrek final biletini adeta kendi eliyle Power Electronics Valencia'ya vermiş oldu. Salon: Pabellon Fuente De San Luis Hakemler: Zoran Sutulovic xx (Karadağ), Guerrino Cerebuch xx (İtaly), Fernando Rocha xx (Portekiz) Power Electronics Valencia: Cook xx 6, Martinez xx 8, Richardson xx 5, Savanovic xxx 14, Javtokas xxx 15, Augustine xx 8, De Colo xxx 15, Pietrus x, Lishchuk xx 6, Navarro xx 5 Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 13, Ömer x, Tomas x 5, Oğuz xx 11, Lavrinovic xx 11, Kaya x, Kinsey x, Preldzic xxx 20, Jasikevicius x 4, May x 4 1. Periyot: 15-15 Devre: 39-32 3. Periyot: 59-52 5 Faulle Çıkanlar: 37.08 Kaya (Fenerbahçe Ülker), 37.43 Javtokas (Power Electronics Valencia)