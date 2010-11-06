-FENERBAHÇE ÜLKER: 95 - OYAK RENAULT: 62 İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, sahasında ağırladığı OYAK Renault'u 95-62 yendi. Karşılaşmaya 10-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Ülker, etkili savunmasıyla rakibinin sayı bulmasına izin vermedi. Dış şutlardan ürettiği sayılarla skoru 8. dakikada 5 sayıya kadar (15-10) düşüren konuk ekip karşısında Kinsey ile kazandığı 4 serbest atışı sayıya çeviren ev sahibi ekip, periyodun sonunda 11 sayılık farka ulaştı: 21-10 İkinci periyotta Fenerbahçe Ülker, üstünlüğünü sürdürdü. Konuk ekip ise Gibson ve Giovonte ile bulduğu basketlerle oyundan kopmadı. 15. dakika 35-19, 18. dakika 43-28'lik (Fenerbahçe Ülker lehine) skorla geçildi. Fenerbahçe ülker, 2 üçlüğüyle devreyi 17 sayılık farkla (49-32) önde tamamladı. Üçüncü periyotta konuk ekip Umut Yenice ve Gibson ile bulduğu sayılarla farkı 25. dakikada 9 sayıya kadar (57-48) düşürmeyi başardı. OYAK Renault'a Ömer ve Mirsad'ın skorer oyunuyla karşılık veren ve farkı açan sarı-lacivertliler, son periyoda 24 sayı önde girdi: 74-50 Son çeyreğe Kinsey'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, üstünlüğünü sürdürdü. Farkı kapatma umudu kalmayan konuk ekip karşısında tempoyu düşüren Fenerbahçe Ülker, karşılaşmayı 95-62 skorla kazandı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Murat Biricik xx, Can Atsüren xx, Turgut Işık xx Fenerbahçe Ülker: Greer xxx 9, Ömer xxxx 19, Preldzic xxx 9, Lavrinovic xxx, Vidmar xx 7, Kaya xx 6, Kinsey xxx 14, Oğuz xx 5, Tomas xx, Mirsad xxx 20, Erbil xx 1, Can xx 5, OYAK Renault: Gibson xxx 20, Giovonte xx 12, Tufan xx 5, Umut xxx 17, Nedim x 6, Ufuk x, Alper x 2, Alpaslan x, Oğuz x, Kerem x 1. Periyot: 21-10 Devre: 49-32 (Fenerbahçe Ülker lehine) 3. Periyot: 74-50 5 Faul Alan: 39.50 Umut (OYAK Renault)