-Fenerbahçe Ülker: 83 - Olin Edirne: 57 ERZURUM (A.A) - 08.10.2011 - Basketbolda, Spor Toto Türkiye Kupası elemelerinin Erzurum'da oynanan (B) Grubu karşılaşmalarının son maçında Fenerbahçe, Olin Edirne'yi 83-57 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Ülker ve Tofaş, gruptan çıkan takımlar oldu. Cemal Gürsel Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım da sert savunma yaparak başladı. Fenerbahçe Ülker özellikle Emir Preldzic'in etkili oyunu ve Gist'in sayılarıyla maça ağırlığını koydu ve ilk periyodu 21-9 önde tamamladı. İkinci periyoda Olin Edirne daha istekli başladı. 13. dakikada Mustafa Abi'nin serbest atışları ve Chiristopher'in sayılarıyla farkı 5'e indirdi ve aynı dakika 21-16'lık Fenerbahçe Ülker üstünlüğü ile geçildi. Oyunun sonraki dakikalarında Fenerbahçe Ülker, özellikle savunmadaki başarısı ve hücumda bulduğu sayılarla 15. dakikayı 29-17 önde geçmeyi başardı. Fenerbahçe ikinci periyodun son bölümlerinde de üstünlüğünü sürdürmeyi başararak, ilk yarıyı 42-27 önde tamamladı. İlk yarıda sarı-lacivertli takımda 9 ribaundla oynayan Oğuz Savaş'la, 8 sayı atan Emir Preldzic dikkat çekerken, Olin Edirne'de ise ilk yarı 9 sayı ve 5 ribaundla oynayan Stimac ön plana çıkan isim oldu. Üçüncü periyoda daha istekli başlayan takım Olin Edinre oldu. Periyodun ilk 4 dakikasında Olin Edirne 5 sayı üretirken, Fenerbahçe Ülker ise bu sürede 2 sayı buldu. Daha sonra Fenerbahçe Ülker, özellikle Bogdanovic ve Ukic'in etkili oyunu ve sayılarıyla, aradaki farkı yeniden açtı ve periyotu da 62-47 önde tamamladı. Mücadelenin son periyotunda Fenerbahçe Ülker, savunmada ve hücumda etkisini sürdürerek, 35. dakikayı 68-52'lik üstünlükle geride bıraktı. Son periyotta özellikle Bogdanovic'in hücumdaki sayılarıyla Fenerbahçe Ülker aradaki farkı açarken, Olin Edirne ise Chiristopher ile sayılar buldu. Fenerbahçe Ülker, maçın son bölümüne kadar üstün oyununu sürdürdü ve karşılaşmayı 83-57 kazandı. Bu arada, Fenerbahçe Ülker'den Emir Preldzic, maçın yıldızı seçildi. Salon: Cemal Gürsel Hakemler: Serkan Emlek xxx, Uğur Özen xxx, Önder Yılmaz xxx Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 8, Jerrells xx 7, Erbil x 2, Vidmar xx 6, Kaya xx 8, Gist xxx 9, Oğuz xxx 5, Hakan xxx 11, Bogdanovic xxx 17, Preldzic xxx 10 Olin Edirne: Chiristopher xxx 21, Ogün xx 8, Mustafa Abi x 3, Lilov x 3, Erhan x 1, Stimac xxx 12, Wilkinson xx 6, Polat x 1, Davud x 2 1. Periyot: 21-9 Devre: 42-27 3. Periyot: 62-47