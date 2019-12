-FENERBAHÇE ÜLKER: 82 - PINAR KARŞIYAKA: 66 İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Fenerbahçe Ülker, Pınar Karşıyaka'yı 82-66 yendi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, 3. dakika içinde 7-3 öne geçti. Smith ile rakibine karşılık veren konuk ekip, 5. dakikada Holston'un faul atışlarından bulduğu basketlerle 10-9 öne geçti. Bu dakikadan sonra skor üreten sarı-lacivertliler, ilk periyodu 23-19 önde kapadı. Karşılaşmanın 2. periyodunda Pınar Karşıyaka hücumlardan boş dönünce, Fenerbahçe Ülker farkı açmaya başladı. Düşük bir şut yüzdesiyle oynayan rakibi karşısında basketler bulan sarı-lacivertliler, Ukic'in basketiyle devrenin bitimine 4 dakika 59 saniye kala 10 sayılık farka (36-26) ulaştı. Kalan dakikalarda 15-3'lük seri yakalayan Fenerbahçe Ülker, ilk yarıyı 22 sayı farkla 51-29 önde tamamladı. İkinci yarının başında Ömer ve Tomas ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, 22. dakikada farkı 26 sayıya kadar (55-26) çıkardı. Ukic, Ömer ve May ile skor üretmeye devam eden Fenerbahçe Ülker, periyodun son 3 dakikasına 63-39 önde girdi. Bu dakikadan sonra toparlanan Pınar Karşıyaka, Alper ile arka arkaya bulduğu sayılarla farkı eritmeye başlarken, Fenerbahçe Ülker son periyoda da 67-49 önde girdi. Son periyotta 2 dakika 14 saniye sayı atamayan rakibi karşısında Alper, Stanojevic ve Serkan ile basketler bulan Pınar Karşıyaka, 32. dakikada farkı 10 sayıya (67-57) indirdi. İzmir ekibi, Ahmet'in 3 sayılık basketiyle maçın bitimine 6 dakika 56 saniye kala farkı 9 sayıya kadar (69-60) düşürdü. Skor bulmakta zorlanan Fenerbahçe Ülker de bitime 5 dakika 36 saniye Tomas ile bulduğu 3 sayılık basketle (72-60) farkın daha fazla kapanmasına izin vermedi. Bu basketin ardından yeniden sayı üretmeye başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 82-66 galip ayrıldı. Ligin ilk yarısında yapılan maçta Pınar Karşıyaka'ya 101-98 yenilen Fenerbahçe Ülker, kendi sahasındaki maçı kazanarak, rövanşı aldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Rüştü Nuran xx, İsmail Aydın xx, Ali Şakacı xx Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 16, Ömer xxx 13, Tomas xx 10, Preldzic xxx 11, Oğuz xxx 16, Kaya xx 3, Jasikevicius xx 6, May xxx 7 Pınar Karşıyaka: Holston xx 8, Eldridge xx 2, Birkan x, Smith xx 14, Emre x, Furkan xxx 5, Stanojevic xxx 17, Alper xxx 11, Ahmet x 3, Serkan xx 6 1. Periyot: 23-19 Devre: 51-29 3. Periyot: 67-49 5 Faulle Çıkan: 37.29 May (Fenerbahçe Ülker)