-FENERBAHÇE ÜLKER: 65 - OLYMPİAKOS: 80 İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2. tur (H) Grubu 5. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 80-65 yenildi. Olympiakos, bu galibiyetle grup birincisi olarak çeyrek finale çıkmayı garantilerken, Fenerbahçe Ülker tur şansını son maça bıraktı. Karşılaşmaya iyi başlayan Olympiakos, Erceg ve Spanoulis'in basketleriyle 2. dakika içinde 6-2 öne geçti. Kinsey ile arka arkaya sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, 3. dakika içinde beraberliği (6-6) sağlamasına karşın, 3 dakika sayı atamayınca konuk ekip Erceg ve Mavrokefalides'in basketleriyle 6. dakika içinde 7 sayılık fark (13-6) yakaladı. Sarı-lacivertliler, Tomas ve Jasikevicius'un 3 sayılık basketleriyle periyodun bitimine 2 dakika 10 saniye kala farkı 1 sayıya (15-14) indirdi. Ergec ile dışardan, Spanoulis ile içerden sayı üreten Yunan temilcisi periyodun bitimine 1 dakika 23 saniye kala farkı 6 sayıya (20-14) çıkardı, ancak Preldzic ve Tomas ile sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, 1. periyodun sonunda farkı 2 sayıya indirdi: 20-18 İkinci periyodun başında Jasikevicius'un faul atışlarından bulduğu basketlerle (20-20) beraberliği sağlayan sarı-lacivertliler, Preldzic, Oğuz ve Tomas'ın basketleriyle 13. dakikada ilk kez öne geçti: 26-25. Ancak pota altında Nesterovic ile sayılar bulan Olympiakos, devrenin bitimine 3 dakika 58 saniye kala 31-28 öne geçti. Sarı-lacivertliler, bu dakikadan sonra devreye giren Ukic'in basketleriyle ilk yarıyı 36-34 önde tamamladı. Maçın 3. periyodun başında iyi savunma yapıp, hücumda iyi organize olan Fenerbahçe Ülker, özellikle Kinsey'in etkili oyunuyla farkı açmaya başladı. Ukic, Kinsey ve Kaya'nın basketleriyle 6 dakikada 13-3'lük bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, 26. dakika içinde farkı 12 sayıya kadar (49-37) çıkardı. Bu dakikadan sonra toparlanan Yunan ekibi, Mavrokefalides'in sayılarıyla farkı azalttı ve süre biterken Erceg'in attığı 3 sayılık basketiyle periyot sonunda farkı 1 sayıya indirdi: 55-54 Son periyodun başında sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Ülker karşısında Mavrokefalides ve Papaloukas ve Nesterovic'in basketleriyle 4 dakikada 10-0'lık bir seri yakalayan Olympiakos, maçın bitimine 5 dakika 54 saniye kala 9 sayılık farka (64-55) ulaştı. Sarı-lacivertliler, Ukic, May ve Tomas'ın basketleriyle bitime 3 dakika 23 saniye kala farkı 6 sayıya (68-62) indirmesine karşın, rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Olympiakos, farkı daha da açarak karşılaşmadan 15 sayı farkla 80-65 kazandı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Juan Carlos Arteaga xx (İspanya), Paolo Taurino xx (İtalya), Antonio Conde xx (İspanya) Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 14, Ömer x 2, Kinsey xxx 12, Kaya xx 2, Lavrinovic xx 8, Jasikevicius xx 7, Tomas xx 9, Oğuz xx 4, Preldzic xx 5, May xx 2 Olympiakos: Spanoulis xxx 12, Teodosic xx 2, Mavrokefalides xxx 16, Papanikolaou xx, Erceg xxx 21, Papaloukas xxx 9, Nesterovic xxx 16, Pelekanos x, Glyniadakis x 2, Gordon xx 2 1. Periyot: 18-20 Devre: 36-34 3. Periyot: 55-54