-FENERBAHÇE ÜLKER 2'DE 2 YAPTI İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2. tur (Top 16) (H) Grubu 2. hafta maçında İspanya'nın Power Electronics Valencia takımını 75-73 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Ömer ve Tomas'ın 3 sayılık basketleriyle 1. dakikada 6-0'lık skorla öne geçti. Konuk ekip, Claver ve Javtokas ile bulduğu basketlerle 3. dakika içinde farkı 1 sayıya (6-5) indirdi. İlk periyotta Ömer ile skor üreten Fenerbahçe Ülker karşısında, Javtokas, Pietrus ve Augustine ile sayılar bulan İspanya temsilcisi, periyodun bitimine 25 saniye kala Lishchuk'un basketiyle ilk kez (20-19) öne geçti. Ancak bitime 11 saniye kala Mirsad ile sayı bulan Fenerbahçe Ülker, ilk periyodu 21-20 önde tamamladı. İkinci periyoda Mirsad'ın 3 sayılık basketiyle başlayan sarı-lacivertliler, Oğuz, Ömer ve Tomas'ın sayılarıyla 14. dakikada farkı 7 sayıya (31-24) çıkardı. Claver, Martinez ve Savanovic'in basketleriyle farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen konuk ekip, devrenin bitimine 3 saniye kala Javtokas'ın attığı sayıyla farkı 4 sayıya indirdi ve ilk yarı Fenerbahçe Ülker'in 37-33 üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda Fenerbahçe Ülker, 8'de 5 üç sayılık isabet oranıyla (Yüzde 63) oynarken, Power Electronics Valencia 8'de 1 üç sayı isabet oranıyla (Yüzde 13) oynadı. Üçüncü periyodun başında Tomas ile arka arkaya 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Ülker, 21. dakikada farkı 10 sayıya kadar (43-33) çıkardı. Martinez, Claver, Savanovic'in sayılarıyla farkı kapatan İspanyol temsilcisi, periyodun bitimine 3 dakika 39 saniye kala Lishchuk'un basketiyle beraberliği (47-47) sağladı. Bu dakikadan sonra devreye giren Jasikevicius'un basketleriyle bitime 1 dakika 47 saniye kala farkı 5 sayıya (52-47) çıkaran sarı-lacivertliler, son periyoda da 54-52 önde girdi. Son periyotta Augustine ve Cook ile basketler bulan Power Electronics Valenica, Savanovic'in basketiyle 34. dakikada 63-62 öne geçti. Ancak Mirsad ve Ömer'in sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, Lavrinovic ve Preldzic'in basketleriyle farkı artırıp, 13-3'lük bir seri yakaladı ve son 3 dakika 29 saniyeye 75-66 önde girdi. Ancak bu dakikadan sonra sayı bulmakta zorlanan Fenerbahçe Ülker karşısında Martinez ile arka arkaya sayılar bulan konuk ekip, maçın bitimine 1 dakika 4 saniye kala Javtokas'ın basketiyle farkı 2 sayıya kadar (75-73) indirdi. Fenerbahçe Ülker hücumunda önce Mirsad'ın ardından da ribaundu alan Tomas'ın atışları girmezken, son hücumu kullanan Power Electronics Valencia'da Martinez'e iki kez arka arkaya blok yapan Preldzic, oyuncunun atış yapmasını engelleyince sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 75-73 galip ayrılarak üst üste 2. galibiyetini aldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Guerrino Cerubuch xx (İtalya), Ilija Belosevic xx (Sırbistan), Sinisa Herceg xx (Hırvatistan) Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 4, Ömer xxx 22, Tomas xxx 15, Kaya xx, Lavrinovic xxx 2, Preldzic xxx 10, Jasikevicius xx 4, Mirsad xxx 14, Oğuz xx 4, Power Electronics Valencia: Cook xxx 4, Martinez xx 14, Savanovic xxx 11, Claver xxx 10, Javtokas xx 9, Augustine xx 6, Lishchuk xx 8, Pietrus xx 4, De Colo xx 7 1. Periyot: 21-20 Devre: 37-33 3. Periyot: 54-52 5 Faulle Çıkan: 38.22 Ömer (Fenerbahçe Ülker)