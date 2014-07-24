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Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa hayali suya düştü

İsviçre Federal Mahkemesi de incelemesini sürdürmesine rağmen Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men cezasının durdurulması talebini reddetti

24 Temmuz 2014 21:40

UEFA, İsviçre Federal Mahkemesi'ne verdiği yanıtta Fenerbahçe'nin mahkemeyi kazanması durumunda her türlü tazminatı ödeyeceğini bildirdi.

Bu bildirim sonrasında İsviçre Federal Mahkemesi de incelemesini sürdürmesine rağmen sarı lacivertlilerin Avrupa'dan men cezasının durdurulması talebini reddetti.

Fenerbahçe, resmi sitesinden İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ile alakalı bir bilgilendirme yaptı.

Rresmi siteden paylaşılan o açıklama: İsviçre Federal Mahkemesine yaptığımız başvuru üzerine; UEFA VE CAS'ın savunma ve beyanları tarafımıza 24.07.2014 tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu savunma ve beyanlara karşı beyanda bulunmak üzere kulübümüze 5 Ağustos 2014 tarihine kadar süre verilmiştir.

Bununla birlikte dosyada yer alan yürütmeyi durdurma talebemiz ise, UEFA'nın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davayı kazanması halinde her türlü tazminatı ödemeye hazır olduğuna dair beyanı kapsamında, mahkeme başkanının bu aşamada ileride telafisi imkansız zararların oluşmadığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek, dosya yüksek mahkeme heyetinin nihai kararına sunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla, Fenerbahçe Futbol A.Ş

 

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