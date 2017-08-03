Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde turladı!

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılan Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 yendiği Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile evinde 1-1 berabere kalarak turu geçti.

Sarı-lacivertliler, Mathieu Valbuena'nın mükemmel bir performans sergilediği ve tek golün asistini kaydettiği maçta Dirar'ın golüyle turladı.

Maçta neler yaşandı?

10' İlk maçta deplasmanda 2-1'le oldukça avantajlı bir skor alan Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle sahanın hakimi konumunda.

24' Fenerbahçe, Valbuena'nın kestiği ortada Skrtel'in kafa vuruşu ile gole çok yaklaştı, top az farkla auta gitti.

32' Valbuena, sol kanattan gelerek zorladığı pozisyonda adeta 'ekmeğini taştan çıkartarak' yaptığı orta sonrası, Dirar'ın düzgün kafa vuruşu golü getirdi: 1-0.

Maçta ilk yarı, sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Valbuena ve Dirar işbirliğiyle gelen gol ile 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı...

İlk yarıda maçta en çok dikkati çeken isim, tükenmeyen enerjisi ve metrelerce uzaktan belli olan kalitesiyle Mathieu Valbuena oldu.

Maçta ikinci yarı başladı, Sturm Graz'da Röcher yerine Zulechner oyuna dahil oldu.

52' Robin van Persie, saha kenarında ısınmaya başladı...

62' Darbeye bağlı ağrıları bulunan Ahmethan Köse, yerini Hollandalı golcü van Persie'ye bıraktı.

66' Sturm Graz, Huspek'in Hasan Ali'nin zaafından yararlanarak Volkan Demirel'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü buldu: 1-1.

82' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yerine Mehmet Topal oyuna dahil oldu, taraftarların büyük bir kısmı oyundan çıkan Ozan'a tepki gösterdi.

84' Maçın en etkili ismi Valbuena'nın yarattığı pozisyonda oyuna dahil olan Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, direğe çarparak auta gitti.

86' Alper Potuk sarı kart gördü.

89' Skrtel, kendi yarattığı pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalarak topu auta gönderdi.

90+1 Potzmann'ın şutunu Volkan çeldi; korner...

90+4 Valbuena, yerini Mauricio Isla'ya bıraktı, taraftarlar Fransız futbolcuyu alkışlıyor.