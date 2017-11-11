Fenerbahçe, U21 Takımı'nı rahat geçti

Fenerbahçe - Fenerbahçe U21: 5-0

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde U21 Takımı ile oynadığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Saat 14.00\'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, U21 Takımı\'yla yapılan antrenman maçıyla noktalandı.

Can Bartu Tesisleri\'nde oynanan antrenman maçı, A Takım\'ın 5-0\'lık galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe\'nin gollerini; Aatif Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli, Roberto Soldado ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

Milli takımlarda bulunan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını 14 Kasım Salı günü Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

FOTOĞRAFLI