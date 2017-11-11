T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, U21 Takımı'nı rahat geçti

Fenerbahçe - Fenerbahçe U21: 5-0 İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde U21 Takımı ile oynadığı antrenman maçıyla sürdürdü

11 Kasım 2017 20:15

Fenerbahçe - Fenerbahçe U21: 5-0

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde U21 Takımı ile oynadığı antrenman maçıyla sürdürdü.
Saat 14.00\'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, U21 Takımı\'yla yapılan antrenman maçıyla noktalandı.
Can Bartu Tesisleri\'nde oynanan antrenman maçı, A Takım\'ın 5-0\'lık galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe\'nin gollerini; Aatif Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli, Roberto Soldado ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.
Milli takımlarda bulunan sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını 14 Kasım Salı günü Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FenerbahçeFenerbahçe U21DHA Süper LigDemir Grup SivassporU21 TakımıSaatCan Bartu TesisleriTakımAatif ChahechouheYiğithan Güveli Roberto SoldadoHasan Ali KaldırımMilliFenerbahçe Demir Grup SivassporKasım Salı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24