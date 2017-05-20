T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe U21 takımı lig bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

U21 Süper Ligi 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni1-0 yenen Fenerbahçe, 78 puanla şampiyon oldu

20 Mayıs 2017 20:55

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, U21 Süper Lig Şampiyonu oldu. U21 Süper Ligi 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni1-0 yenen Fenerbahçe, puanını 78’e yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertliler Süper Kupa maçında ise TFF U21 Ligi'ni şampiyon tamamlayan ekiple karşılaşacak.

Şenol Çorlu’nun öğrencileri ligin 32. haftasında İlhan Cavcav Tesisleri’nde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Başkent temsilcisini 85. dakikada Yiğithan Güveli’nin kaydettiği golle 1-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş ile puan farkını 8’de korudu ve şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe haftaya İstanbul'da Trabzonspor, son hafta maçında ise deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

ETİKETLER

fenerbahçe u21şampiyongençlerbirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24