Fenerbahçe U21 takımı lig bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, U21 Süper Lig Şampiyonu oldu. U21 Süper Ligi 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni1-0 yenen Fenerbahçe, puanını 78’e yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertliler Süper Kupa maçında ise TFF U21 Ligi'ni şampiyon tamamlayan ekiple karşılaşacak.

Şenol Çorlu’nun öğrencileri ligin 32. haftasında İlhan Cavcav Tesisleri’nde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Başkent temsilcisini 85. dakikada Yiğithan Güveli’nin kaydettiği golle 1-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş ile puan farkını 8’de korudu ve şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe haftaya İstanbul'da Trabzonspor, son hafta maçında ise deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.