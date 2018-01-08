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Spor

Fenerbahçe U21, Serik Belediyespor’a yenildi

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) Fenerbahçe U21 Takımı, Serik Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kaybetti

08 Ocak 2018 00:47

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA)

Fenerbahçe U21 Takımı, Serik Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kaybetti.
Fenerbahçe U21 Takımı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7’nci Grup’ta namağlup lider olan Serik Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Maçın ikinci yarısında Serik Belediyespor üst üste bulduğu gollerle skoru 4-1 yaptı. Maçın 75’inci dakikasında Fenerbahçe U21 Takımı skoru 4-2’ye getirdi.
Serik Belediyespor’un gollerini Toma, Mehmet, Bebbe (2) kaydederken, Fenerbahçe U21 takımının gollerini ise Yusuf ve Alparslan attı.
Karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve çok sayıda taraftar da izledi.

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