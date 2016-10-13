Fenerbahçe transfere erken başladı

Fenerbahçe'de devre arasına yönelik transfer çalışmaları devam ediyor.



Ara transfer döneminde kadrosuna hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu katmak isteyen sarı-lacivertliler Hatem Ben Arfa'yı yakından takip ediyor.

Nice takımından bedelsiz olarak ayrılan Ben Arfa ile uzun süre ilgilenen ve resmi teklif sunan sarı-lacivertliler bu oyuncuyu Fransız devi Paris Saint Germain'e kaptırmıştı. Ancak Ben Arfa için işler Paris'te istediği gibi gitmedi.

Ligde oynanan 5 karşılaşmanın sadece ikisinde ilk 11 şansı bulabilen Ben Arfa, hiçbir maçta 90 dakika forma giyemedi. Kadroda as oyuncu haline gelemeyen Fransız oyuncu, takımda kendine yer bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe ise yıldız futbolcunun durumunun bu şekilde devam etmesi halinde devre arasında harekete geçmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin planı, Ben Arfa'yı sezon sonuna kadar kiralamak.